Ассоциация строителей АЯМ: Грузовые причалы в полной готовности к приёму судов

Ежегодно с июня по сентябрь единственный на реке Алдан в городе Томмот причал Ассоциации строителей АЯМ принимает суда для погрузочно-разгрузочных работ.

Причал функционирует с 2010 года, имеет все разрешительные документы и соответствует техническому регламенту о безопасности объектов внутреннего водного транспорта при подходе судов к причальной стенке.

Каждые 5 лет в отношении причала, как гидротехнического сооружения, проводится экспертиза его технического состояния с помощью квалифицированных специалистов, уполномоченных на такие виды работ организаций.

«В целях усиления административного надзора в сфере водного транспорта, сохранения флоры и фауны реки Алдан и обеспечения экологической безопасности жизни и здоровья граждан, проживающих на территории МО «Город Томмот» ООО «Ассоциацией строителей АЯМ» упорядочена работа всех существующих причалов, — рассказал исполнительный директор Егор Фролов. — «На этой неделе теплоход водных путей и судоходства «Путейский-138» Алданского района выполнил тральные работы в водной акватории причала. Совместно с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)» в Алданском районе произведён отбор проб поверхностных вод для проведения исследований состояния реки Алдан. Таким образом, осуществляются мероприятия производственного контроля в соответствии с Программой ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной для последующей публикации протоколов на официальном сайте ООО «Ассоциация строителей АЯМ» (www.аям.рф)» в открытом доступе».

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы (30 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха (Якутия). При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.