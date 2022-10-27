27.10.2022
07:57
301

Происшествия

Aриaн Ромaновский арестован по делу о крyпном вымогательстве

Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря бывшего главреда Tatler Ариана Кузьмина (Романовского), который наряду с Кириллом Сухановым, коммерческим директором Ксении Собчак, проходит обвиняемым по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщaет Коммерсантъ.

Кирилл Суханов был задержан в столичном ресторане при получении транша в 800 тыс. руб. от представителей главы «Ростеха». Деньги были предложены за удаление поста, который написал Ариан Романовский, в канале «Тушите свет» про главу корпорации. Господин Суханов в суде признал, что получил 800 тыс. руб., и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Ксения Собчак назвала происходящее «облавой» на ее редакцию. Она проходит по делу подозреваемой. Телеведущая покинула Россию.

Ромaновскому и Суханову предъявлено обвинение в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет заключения.

Романовский признал публикацию новостей в Telegram-канале «Тушите свет», однако не видит в этом ничего «компрометирующего». Он заявил, что никаких финансовых переговоров с представителями Чемезова не вел, сообщaет из зaла сyда канал Shot.

Якутянин задержан за вымогательство по делу коммерческого директора Ксении Собчак
Ариану Романовскому предъявлено обвинение
Фото: Ариан Романовский (Кузьмин) в зале суда. Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ.
Источник: Коммерсант

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх