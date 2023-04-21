Алеко искупали в овациях

ГОД СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА

Не за его страшное преступление, конечно — за голос Юрия Баишева, за то, как подал своего героя. А он и вправду был хорош — очень искренне передал переживания своего персонажа, его чувства к красавице-Земфире, боль от того, что она неверна. Ну и, понимаете, зал действительно охнул, когда артист достал нож, спрятанный за голенищем сапога, и вонзил его в своего соперника — молодого цыгана, обольстителя, романтический образ которого на сцене ГТОиБ создавал Николай Попов. Вы же прекрасно понимаете, о чём я?

Браво режиссёру Прокопию Неустроеву: прекрасная постановка и состав —

звездный: в образе Земфиры блистала Анна Згонникова, старого цыгана, поведавшего всю эту историю — Егор Колодезников, ну а цыганку, которую исполнила Айталина Адамова, я едва узнала и то по голосу — так она вошла в роль.



Спектакль открылся с массовой сцены и сразу заинтересовал — действие происходит в степи, где расположились цыгане, под открытым небом. И много! В роли цыган выступили артисты хора, прекрасное пение которых заворожило и с первых минут подкупило зрителя. И конечно, украсившие сцену артисты балета: какой же табор без цыганских плясок?!

Отметим, что зрительскому восприятию способствовала и работа художника-постановщика Саргыланы Ивановой, которой хорошо удалось передать сам дух цыганского табора, и той степи, по которой они кочуют, и темной ночи, где с любовью граничит злодейство.

И, конечно, же нужно отметить оркестр под управлением Павла Васьковского, вкупе с которым и создавалось это красивое, гармонично звучащее полотно.



Думаю, поскольку спектакль «Алеко» в постановке П. Неустроева стал частью программы, посвященной Сергею Рахманинову, уместно будет об «Алеко» вообще рассказать.

Это — самая первая сочиненная Рахманиновым опера, его дипломная работа. Ему было всего 19 лет, и она оказалась столь гениальна, что легко и прочно заняла свое место на вершине мирового искусства и быстро обросла легендами. Несомненно, ему, выпускнику консерватории, была присуждена «Большая золотая медаль».

Не менее гениальны и связанные с ней имена. Это Владимир Немирович-Данченко, написавший либретто по произведению солнца русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина «Цыгане», Фёдор Шаляпин, признанный лучшим исполнителем роли Алеко, Пётр Ильич Чайковский, очарованный дипломной работой студента Рахманинова, своего «внука в музыке»…

В этом году этот уникальный спектакль проходит в рамках 22-го Пасхального фестиваля «Золотые купола» под эгидой 150-летия великого композитора Сергея Рахманинова и 130-летия его первой постановки на сцене Большого театра России, случившейся 27 апреля 1893 года. Только на нашей площадке он прошёл 20 апреля, как вы понимаете, в преддверии еще одного праздника — дня Республики Саха (Якутия).

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Сергея Рахманинова неслучайно называли вдохновенным поэтом звуков — им написано около 80 романсов на стихи русских поэтов. Тринадцать из них прозвучали в первом отделении вечера. И снова на сцене — только звёзды. Начавшись с прекрасной Альбины Борисовой, исполнившей романс с символичным названием «Здесь хорошо» на слова Г. Галиной, он торжественно завершился настоящим хитом советской эпохи «Весенние воды» на слова Ф. Тютчева в исполнении блистательной Екатерины Захаровой.



«Браво» кричали Зинаиде Колодезниковой, Марии Михайловой, Ольге Чемпосовой, Александру Емельянову, Екатерине Корякиной и, конечно, Феодосии Шахурдиной, Григорию Петрову и другим.