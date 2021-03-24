24.03.2021
21:15
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Светская хроника

Айсен Николаев с ждет нетерпением

Глава Якутии Айсен Николаев вместе с женой любят якутские театры и теперь с нетерпением ждут премьеры оперы «Кармен».

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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