Айсен Николаев с ждет нетерпением

Глава Якутии Айсен Николаев вместе с женой любят якутские театры и теперь с нетерпением ждут премьеры оперы «Кармен».

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!