Айсен Николаев поздравляет с Днем национальной печати

Уважаемые работники печати, средств массовой информации, ветераны отрасли!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с Днем национальной печати!

Впервые в истории мы отмечаем этот праздник в нашей республике 1 июля – в день выхода в свет первой общественно-политической и литературной газеты на якутском языке «Саха дойдута» («Якутский край»), идейными вдохновителями которого в 1907 году стали лидер интеллигенции того времени Василий НИКИФОРОВ-Кюлюмнюр и его сподвижники Всеволод ИОНОВ, Михаил САБУНАЕВ, Николай АФАНАСЬЕВ, Афанасий УВАРОВСКИЙ, Петр КУШНАРЕВ и другие. По их инициативе и при их участии был составлен типографский шрифт на якутском языке, приобретено оборудование. Газета открыла дорогу последующим периодическим изданиям «Саха олоҕо», «Саха саҥата».

В этих изданиях были опубликованы первые произведения будущих классиков якутской литературы Алексея КУЛАКОВСКОГО – Өксөкүлээх Өлөксөй, Анемподиста СОФРОНОВА – Алампа и многих других. Тем самым зарождение национальной прессы заложило основы развития якутского литературного языка, просвещения и культуры северного края.

Сегодня этот праздник объединяет всех, кто имеет отношение к печатному делу – тружеников пера, издателей, полиграфистов, которые вносят свою лепту в развитие информационного общества.

В этот праздничный день позвольте вам выразить слова признательности и благодарности за ваш просветительский труд, активное непосредственное участие в формировании гражданского общества. Особая благодарность ветеранам печати за плодотворную работу, значительный вклад в становление традиций журналистики и издательского дела в республике.

В цифровой век новые вызовы требуют пересмотра подходов и стандартов в вашей деятельности. Ваша миссия – не только в донесении до широкой аудитории оперативной и объективной информации о многогранной жизни республики и страны в современных форматах, но и в сбережении самобытности и уникальности родных языков, развитии языковой культуры.

Желаю профессиональных успехов в деле приумножения наследия печати многонациональной Якутии, творческого вдохновения для реализации новых интересных проектов, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Республики Саха (Якутия)

А.С. Николаев

Бэчээт уонна сонуну киэҥник тарҕатар сириэстибэлэр ытыктабыллаах үлэһиттэрэ! Күндү бэтэрээннэр!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин салалтатын уонна тус бэйэм ааппыттан эһигини Национальнай бэчээт күнүнэн эҕэрдэлиибин!

Өрөспүүбүлүкэбитигэр бырааһынньыгы от ыйын 1 күнүгэр аан бастаан бэлиэтиибит. Бу күн 1907 сыллаахха “Саха дойдута” диэн сахалыы бастакы уопсастыбаннай-бэлитиичэскэй уонна литературнай хаһыат күн сирин көрбүтэ. Сахалыы хаһыат тахсарыгар оччотооҕу кэм интеллигенциятын лидерэ Василий Никифоров-Күлүмнүүр уонна кинини кытта биир санаалаахтар Всеволод Ионов, Михаил Сабунаев, Николай Афанасьев, Афанасий Уваровскай, Петр Кушнарев уонна да атыттар өрө көтөҕүллүүлээхтик үлэлээбиттэрэ. Ол курдук кинилэр көҕүлээһиннэринэн уонна быһаччы кыттыыларынан саха тылынан типография шрибэ оҥоһуллубута, сөптөөх тэрил атыылаһыллыбыта. Онон кэнники “Саха олоҕо”, “Саха саҥата” хаһыаттар тахсалларыгар суол аһыллыбыта.

Бу хаһыаттарга саха литературатын классиктара Алексей Кулаковскай – Өксөкүлээх Өлөксөй, Анемподист Софронов – Алампа уонна да атын суруйааччылар бастакы айымньылара бэчээттэммиттэрэ. Инньэ гынан национальнай пресса үөскээһинэ саха литературнай тыла, үөрэҕэ уонна хотугу кыраай култуурата сайдарыгар акылаат уурбута.

Бүгүн бу бырааһынньык бэчээт дьыалатыгар сыһыаннаах информационнай уопсастыбаны сайыннарыыга кылааттарын киллэрэр бөрүө уонна бэчээт кыһатын үлэһиттэрин, полиграфистары барыларын түмэр. Бу үтүө күн эһиэхэ сырдатар үлэҕит, гражданскай уопсастыба бөҕөргүүрүгэр көхтөөх быһаччы кыттыыгыт иһин махталбын тиэрдэрбин көҥүллээҥ. Бэчээт бэтэрээннэригэр таһаарыылаах үлэлэрин, өрөспүүбүлүкэҕэ суруналыыстыка, бэчээт дьыалата сүһүөхтэригэр турууларыгар дьоһун кылааттарын иһин махталбын тиэрдэбин.

Сыыппара сайдыбыт үйэтигэр саҥа тургутуулар эһиги үлэҕитигэр-хамнаскытыгар сыһыаны, олохсуйбут үөрүйэхтэри хос көрүүнү эрэйэллэр. Эһиги дойду уонна өрөспүүбүлүкэ үгүс өрүттээх олоҕун туһунан аныгы киэбинэн тиэрдэр эрэ буолбакка, төрөөбүт тыллар ураты кэрэлэрин чөл хаалларар, тыл култууратын сайыннарар аналлааххыт.

Эһиэхэ Саха сирин элбэх омуктаах бэчээтин нэһилиэстибэтин үксэтиигэ, өйү-санааны кынаттыыр саҥа бырайыактары олоххо киллэриигэ айар умсулҕаны, чэгиэн туругу, дьолу-соргуну уонна этэҥҥэ буолууну баҕарабын.

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана

А.С. Николаев