14.09.2022
18:12
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Некролог

Айсен Николаев: Эта новость стала настоящим шоком

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Только что узнал о внезапной кончине заслуженного журналиста России, главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Николаевича Сунгоркина. Эта новость стала настоящим шоком для всех, кто знал и работал с Владимиром Николаевичем, в том числе и для меня. Мы многие годы были знакомы, наша последняя встреча состоялась во время Восточного экономического форума во Владивостоке. Владимир Николаевич был полон сил и планов. Но судьба распорядилась иначе. Владимир Николаевич был настоящим профессионалом, посвятившим любимой профессии всю свою жизнь. Его имя навсегда останется в нашей памяти. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Николаевича.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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