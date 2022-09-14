14.09.2022
18:12
539
Некролог
Айсен Николаев: Эта новость стала настоящим шоком
Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
Только что узнал о внезапной кончине заслуженного журналиста России, главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Николаевича Сунгоркина. Эта новость стала настоящим шоком для всех, кто знал и работал с Владимиром Николаевичем, в том числе и для меня. Мы многие годы были знакомы, наша последняя встреча состоялась во время Восточного экономического форума во Владивостоке. Владимир Николаевич был полон сил и планов. Но судьба распорядилась иначе. Владимир Николаевич был настоящим профессионалом, посвятившим любимой профессии всю свою жизнь. Его имя навсегда останется в нашей памяти. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Николаевича.
Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev
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