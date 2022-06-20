Айсен Николаев благодарит от имени своего рода

В своем телеграм-канале Айсен НИКОЛАЕВ поблагодарил всех причастных к выходу книги с олонхо «Хардааччы Бэргэн», с которым у него связаны детские воспоминания.

Олонхо для меня прочно связано с именем дедушки – Андрея Титовича Титарова. Помню, как зимними вечерами дедушка вязал неводы и долго – долго что — то напевал. Сейчас я понимаю, что именно так складывались его олонхо – целый удивительный мир. Мне, маленькому мальчику, отчетливо запомнилось имя смелого богатыря Хардаачччы Бэргэн, который со своим верным конем боролся со злом🙌🏻

📖Именно это произведение издано в виде книги на якутском, русском и английском языках.

Сегодня я с большим волнением и гордостью побывал на презентации книги, выпущенной издательством «Наука». Проведена огромная командная работа — расшифрован текст с магнитофонной записи, редактирован и переведен якутский текст, подготовлен научный анализ и создан дизайн, нарисованы замечательные иллюстрации. Это большой и кропотливый труд👍🏻

От имени всех своих родственников хочу выразить большую благодарность всем, кто причастен к выходу книги в свет!