Адреса для получения вакцины в Якутске на 2 октября 2021 года

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на воскресенье, 2 октября 2021 года.

Напомним, по поручению главы Якутии Айсена Николаева увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить в будние и выходные дни не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах.

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ НА 2 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА:

Поликлиника № 1 города Якутска: (ул. Кирова, д.19, каб. 414 с 9:00-20:00; филиал по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 09:00-15:00)

Медицинский центр г. Якутска: (ул. Кальвица, д.3; п. Жатай, ул. Северная, д. 23; 9:00-15:00)

Республиканская клиническая больница № 3: (ул. Кирова, д.34, каб. 107, 09:00-15:00)

Якутская городская больница № 2: (ул. Кузьмина д.3, каб.11-17, Марха, ул. Берёзовая, д. 11, каб 2, 09:00-15:00)

Якутская городская больница № 3: (ул. Лермонтова, 121; с. Хатассы, ул. Каландаришвили, д. 4/2; с. Табага, ул. Строительная, д.31, 09:00 – 15:00).