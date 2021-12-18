Адреса для получения вакцины в Якутске на 18 декабря

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 18 декабря 2021 года.

Напомним, по поручению Главы Якутии Айсена Николаева увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить в будние и выходные дни не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах.

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ НА 18 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА:

Поликлиника № 1 города Якутска:

— ул. Кирова, д.19, каб. 414, каб. 420, 08:00-20:00;

— филиал поликлиники по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 09:00-18:00;

Медицинский центр г. Якутска:

— ул. Кальвица, д.3, каб. 124, 09:00-18:00;

— Жатай, ул. Северная, д. 23, 09:00-12:00;

— с. Тулагино. Ул. Порядина, д. 3, 09:00-18:00;

Республиканская клиническая больница № 3:

— ул. Кирова, д.34, каб. 107, 09:00-15:00;

Якутская городская больница № 2:

— ул. Кузьмина д.3, каб.11, каб. 20, 09:00-15:00;

Дополнительный пункт:

— Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина, ул. Можайского, д. 25, 16:00 до 21:00 (в рамках «Акции для водителей» – каждый получивший первичную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции получает талон на бесплатный медицинский осмотр для получения водительского удостоверения в ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница № 2»;

Якутская городская больница № 3:

— ул. Лермонтова, 121, каб. 414, 09:00-15:00;

— с. Хатассы, Хатасская врачебная амбулатория, ул. Каландаришвили, д. 4/2, 08:00-15:00;

— Табагинская врачебная амбулатория, ул. Строительная, д. 29, 08:00 – 15:00.