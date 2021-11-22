Якутянин — победитель конкурса молодых ученых III Московского конгресса кардиологов

Победителем конкурса молодых ученых III Московского конгресса кардиологов стал врач Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Виталий АНДРЕЕВ, окончивший Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета в Якутии, сообщает ЯСИА.

После получения диплома о высшем образовании, Виталий Андреев поступил в клиническую ординатуру по специальности «Кардиология» в Северо-Западный государственный университет имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге.

В 2016 году поступил в академическую аспирантуру по специальности «Кардиология» в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.

Согласно информации на сайте медицинского учреждения, Виталий Андреев имеет более 7 опубликованных научных работ, из них 3 публикации в журналах, определенных Высшей аттестационной комиссией, доклады на Европейском съезде кардиологов. В сферу научных интересов входят вопросы, связанные с различными видами лечения детей с Болезнью Кавасаки, кардиомиопатии различного генеза, подготовка и послеоперационное ведение пациентов после ортотопической трансплантации сердца, ИБС, ХСН, аритмий сердца и функциональной диагностикой данных заболеваний.