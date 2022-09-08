Якутия и Башкортостан укрепили сотрудничество

8 сентября в Доме дружбы народов состоялась встреча с заместителем председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, семикратной чемпионкой мира по международным шашкам, международным гроссмейстером Тамарой Михайловной Тансыккужиной.



На мероприятии приняли участие заместитель министра по внешним связям и делам народов РС(Я) Татьяна Пяткина, генеральный директор Дома дружбы народов Антонида Корякина, председатель Ассамблеи народов РС(Я) Александр Подголов, член башкирского культурного центра «Якташ» (Земляки) РС(Я) Аделина Алимова, председатель Молодежной Ассамблеи народов РС(Я) Нурудин Нурудинов и представители национально-культурных объединений Якутии.



Тамара Тансыккужина поделилась опытом работы законодательного органа Республики Башкортостан и отметила важность укрепления сотрудничества между нашими братскими Республиками. Между Башкортостаном и Якутией будут расширены межрегиональные связи в сфере спорта, культуры, ИТ, а также по вопросам сохранения и развития родных языков.