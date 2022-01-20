Вся Якутия оплакивает известного писателя…

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) выражает искреннее соболезнование родным, близким, друзьям по поводу безвременной кончины ушедшего сегодня 20 января 2022 г. члена Союза писателей России, известного писателя, прозаика, поэта, драматурга, автора более 10 книг прозы и драматургии, заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия), члена Союза писателей России, кавалера медали Александра Пушкина ИВАНА ИВАНОВИЧА ИННОКЕНТЬЕВА

Иван Иванович был талантливым прозаиком и драматургом. Многогранная востребованная деятельность, весомый личный вклад в сбережение нашего богатейшего литературного, духовного наследия снискали ему высокий общественный авторитет и признание.

Иван Иванович Иннокентьев родился 21 марта 1957 г. в с. Кобяй Кобяйского районаЯкутской АССР в семье служащего. Окончил отделение журналистики Иркутского госуниверситета. Прозаик и драматург. Член Союза писателей России с 1992 г. Член Союза журналистов и Союза театральных деятелей России. Пишет на русском языке. Долгие годы проработал заместителем главного редактора литературно-художественного журнала «Полярная Звезда».

Первые стихи И. Иннокентьева появились на страницах районной печати еще в школьные годы – в 1970 г. Первая большая подборка рассказов увидела свет в 1987 г. в журнале “Полярная звезда” и получила положительный отклик в “Литературной газете” (1988 г.). Автор 12 книг прозы и драматургических произведений. Печатался также на страницах журналов «Роман-журнал. XXI век», «Аврора», «Северные просторы», «Дружба народов», «Слово Забайкалья», «Новый Енисейский литератор», «Мир женщины», «Родная Ладога», «Литературной газеты», «Литературной России», «Общеписательской Литературной газеты». Отдельные произведения писателя опубликованы на болгарском и французском языках.

Повести и рассказы, драматургические произведения и сказки писателя отличаются лаконичностью, глубоким психологизмом. Как отмечает известный литературный критик, доктор филологических наук З. Башарина, “в рассказах волнующие писателя философские, моральные проблемы воплощаются в резко очерченных, обобщенно-символических образах… Хочется особо отметить, что И. Иннокентьев и в прозе, и в драматургии отстаивает право художника на свободный творческий поиск”.

По пьесам И. Иннокентьева поставлены спектакли в Саха Академическом театре им. П. А. Ойунского, Русском Академическом театре им. А. С. Пушкина, Нюрбинском драматическом театре, Театре юного зрителя, Нерюнгринском театре актера и куклы. Так, к примеру, в ТЮЗе поставлен поучительный спектакль «Таро добрый странник», который пользуется большим успехом как среди юных зрителей, так и взрослых.

Широк диапазон творческих интересов И. Иннокентьева и как переводчика. На русский язык им переведены фантастические новеллы юкагирского писателя Н.Курилова, повесть якутского прозаика П. Аввакумова «Единожды потеряв», отдельные произведения якутских писателей Т.Сметанина, С. Тарасова, Д.Федорова – Дмитрия Таас, С. Попова – Сэмэна Тумата, О. Корякиной – Умсууры, эвенской писательницы М.Федотовой – Нулгынэт и других.

И.Иннокентьевым отредактировано и подготовлено к печати свыше 40 книг, выпущенных на русском языке в серии «Писатели Земли Олонхо», в том числе произведения классиков якутской литературы, народных писателей республики. Также им отредактировано 4 сборника «Поэтические голоса России», куда вошли лучшие образцы произведений ведущих поэтов страны.

И. И. Иннокентьев Указом Президента РФ В.В. Путина удостоен государственной награды – медали Пушкина. Заслуженный работник культуры РС(Я). Лауреат Большой литературной премии России. Обладатель Гранта Президента республики в области театрального искусства, лауреат I премий Республиканских конкурсов драматургических произведений, посвященных 110-летию И.Е. Винокурова (2006 г.) и 125-летию А.И.Софронова – Алампа (2011 г.).

Награжден Знаком отличия РС(Я) «Гражданская доблесть», Почётной Грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), Благодарностью вице-президента РС(Я), Дипломом «Золотой фонд прессы» (2008 г.), юбилейной медалью ФНРП «100 лет профсоюзам России», медалью Министерства образования РС(Я) «За доброе сердце и профессионализм», наградными знаками «Отличник культуры РС(Я)», «Отличник печати РС(Я)», «За вклад в журналистику», «За вклад в развитие национального книгоиздания», серебряным знаком «60 лет «Полярной звезде»».

Добрая память о Иване Ивановиче Иннокентьеве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег и многочисленных почитателей его творчества.