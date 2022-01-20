Видеофакт: 80-летняя якутская бабушка обливается водой в минус 45

В якутских соцсетях стало вирусным видео 81-летней женщины, обливающейся в якутский мороз — 45 градусов водой. Как сообщает Якутия Daily, зовут ее Вера Лазаревна Сивцева из Усть-Алданского района, и закаливание — отнюдь не единственное увлечение жизнерадостной пенсионерки.

— В июне этого года нашей бабушке исполнится 81 год, она живет с нами в селе Тулуна. Вера Лазаревна всю жизнь проработала няней в детском саду «Мичил». Оздоровительной системой «Детка» она занимается уже 24 года, раньше обливалась холодной водой ежедневно, сейчас же чаще делает обтирания ледяной водой.

Каждый год в Крещение обязательно выполняет ритуал — обливается холодной водой на улице. Наша бабушка также поет, танцует, ходит по битому стеклу. Словом, ведет активный образ жизни, — рассказала пресс-службе администрации Усть-Алданского улуса внучка Ульяна Новгородова.

Вера Лазаревна утверждает, что обливание ледяной водой — это отличный способ укрепить здоровье, отвлечься от проблем и избавиться от ненужных мыслей. У нее двое детей, пятеро внуков и много правнуков.