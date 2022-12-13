В якутском Телеграме разгорелся скандал

В якутском Телеграме разгорелся бурный скандал, видимо, такие инфоповоды становятся реалиями сегодняшнего дня.

Вначале анонимный телеграм-канал Торбозное радио сообщил, что супруга руководителя госучреждения Технопарк Якутия Габышева Петра – Ольга, с которой они расписались в июле, вместе с дочкой покинула не только Якутию, но и страну, уехав жить на морское побережье, о чем она сообщила своим подписчикам в социальной сети. По ее словам, в этом решении ее поддержал супруг Петр Габышев.

В сущности, информация о частной жизни семейной пары, правда, анонимный тгк снабдил его комментарием читателя (видимо, с глубоким намеком?) : Ч.т.д., у чиновников нет веры в будущее страны, вот и отправляют семьи за границу, а зачем нам такие кадры?

Ответ от супругов Габышевых поступил незамедлительно.

Директор Технопарка Петр Габышев опубликовал пост в ВКонтакет:

Дорогие друзья, всем привет. Хочу дать комментарий касательно недавней публикации в одном «желтом» тг-канале, который перешёл я считаю все грани разумного и приплетает уже в нападках на меня мою семью, это не должно остаться безнаказанным и без моего внимания. Моя супруга Ольга, действительно сейчас находится не в России, она в декретном отпуске, и имеет право быть где угодно, там где она сейчас гражданство при рождении ребёнка не дают, наш ребёнок будет гражданином России, и Ольга как только родит и ребёнок немного окрепнет вернётся домой, и ничего в этом казалось бы нет, если бы не «талант» некоторых личностей, которые думают, что о них ничего не известно.

Прошу вас поддержать меня. Вы знаете как я работаю и что я делаю, успехи Технопарка и резидентов говорят сами за себя, конечно сразу начнутся разговоры, а что за успехи такие, это не инновации и прочее, приходите к нам в гости, с удовольствием все покажу и расскажу, мой номер здесь указан, ни от кого не скрываюсь, звоните, пишите. Что касается этого наезда на меня, который уже полгода стабильно идёт, я дам ответ и очень скоро, прошу меня в этом тоже поддержать, это не может продолжаться бесконечно. Мы вместе и в этом наша сила.

Свою Любимую супругу прошу относиться к этому иронично, не брать близко к сердцу, но если с ней что-то случится, обещаю никто не уйдёт от ответственности, даже ценой своей жизни. Так что подумайте сто раз прежде чем писать что-то о моей семье. Спасибо дорогие друзья, надеюсь таких публикаций здесь больше не будет. #VK

Супруга Ольга Габышева так же разместила в соцсетях такое сообщение:

P.S. А разве закон запрещает супругам чиновников выезжать в декретный отпуск в другие страны?

Напомним, что Телеграм-каналы, особенно анонимные, не несут никакой юридической ответственности за свои публикации, поэтому могут публиковать любые сведения, домыслы, предположения, не затрудняясь доказательной базой. Правда, наиболее авторитетные стремятся к достоверности своей информации.