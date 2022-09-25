25.09.2022
15:02
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Происшествия

В Якутске женский осуохай закончился задержаниями

Сегодня в Якутске на площади Орджоникидзе состоялся женский осуохай. На несогласованную акцию в основном пришли женщины. Многие пришли семьями, с бабушками, дочками. Начала осуохай группа девушек, которых поддержали женщины постарше.

Многие вначале не решались присоединиться, наблюдали, затем вливались в общий круг.

Женщины выступали против мобилизации, звучали пацифистские лозунги. Вначале полицейские уговаривали развернуться и идти домой. Затем предпочли отойти в сторону и дали женщинам провести осуохай.

Затем стали скандировать лозунги против мобилизации, прозвучала песня «Эйэ» («Мир») и обращения к Ил Дархану.

Через некоторое время начались задержания. Автобус с активными митингующими отъехал в участок. «Вы нарушили закон и поедете! Мероприятие закончилось!» – уведомили полицеские.

Источник: Sakhaday.ru

Один комментарий на «В Якутске женский осуохай закончился задержаниями»
  1. Александр 25.09.2022 16:36

    Молодцы полиция, отважные герои. Таких бы таких бы на Украину, бандеровцев гонять, а не своих гражданских…

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