Происшествия
В Якутске женский осуохай закончился задержаниями
Сегодня в Якутске на площади Орджоникидзе состоялся женский осуохай. На несогласованную акцию в основном пришли женщины. Многие пришли семьями, с бабушками, дочками. Начала осуохай группа девушек, которых поддержали женщины постарше.
Многие вначале не решались присоединиться, наблюдали, затем вливались в общий круг.
Женщины выступали против мобилизации, звучали пацифистские лозунги. Вначале полицейские уговаривали развернуться и идти домой. Затем предпочли отойти в сторону и дали женщинам провести осуохай.
Затем стали скандировать лозунги против мобилизации, прозвучала песня «Эйэ» («Мир») и обращения к Ил Дархану.
Через некоторое время начались задержания. Автобус с активными митингующими отъехал в участок. «Вы нарушили закон и поедете! Мероприятие закончилось!» – уведомили полицеские.
Источник: Sakhaday.ru
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