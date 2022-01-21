В Якутске в школах проведут дезинфекцию

С 24 января все школьники Якутска переводятся на дистанционную форму обучения

На заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии города Якутска сегодня принято решение о переводе учащихся всех школ с 1 по 11 (12) классы на дистанционную форму обучения с 24 января по 31 января в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается напряженной, регистрируется рост количества заболевших детей школьного возраста.

Управлениям образования, физической культуры и спорта, культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, а также руководителям общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования независимо от формы собственности необходимо временно приостановить работу кружков, секций, дополнительные занятия и другие школьные и внешкольные мероприятия в общеобразовательных организациях с 1 по 11 классы (по 12 классы Центров образования).

На основании протокола заседания Санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа «город Якутск» от 21 января 2022 года Управлением образования Окружной администрации г. Якутска издан приказ о режиме организации учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях с 1 по 11 (12) классы и работы кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий с 24 января 2022 года. Согласно приказу, образовательный процесс во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа «город Якутск» для учащихся с 1 по 11 (12) классы будет организован с использованием дистанционных образовательных технологий.

В период ограничительных мероприятий в школах будут проведены генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств. В школах продолжится профилактическая работа с родителями (законными представителями) по ограничению посещения детьми мест массового пребывания людей, в том числе кинотеатров, спортивных залов, объектов торговли и общественного питания.

Напомним, с 18 по 23 января на дистанционную форму обучения были переведены учащиеся с 1 по 8 классы и 10 классов.