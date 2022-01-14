В Якутск «возвращается» QR-код

В Якутии объявлен режим повышенной готовности по коронавирусу и действие ограничительных мер продлены по 1 марта 2022 года

С учётом санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции срок действия режима повышенной готовности и действующих ограничительных мер, направленных на противодействие и борьбу с дальнейшим распространением COVID-19 продлевается по 1 марта 2022 года. Соответствующий указ «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» Глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня.

Как сообщалось ранее, 12 января в Якутске выявлен первый случай ковида штамма «омикрон». По состоянию на 14 января 2022 года зафиксировано 210 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске – 150 новых случаев. С учётом ухудшения эпидемиологической ситуации с завтрашнего дня, с 15 января 2022 года, возобновляется требование о предъявлении совершеннолетними гражданами QR-кода вакцинированного или переболевшего, либо медицинской справки с отрицательным ПЦР-тестом для граждан с медицинскими отводом, для допуска в торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, расположенные на территории г. Якутска.

По другим муниципальным образованиям QR-коды в торговые центры могут вводиться с учётом эпидобстановки решениями районных оперштабов.

Режим работы предприятий общественного питания, в том числе банкетных залов, устанавливается с 06:00 до 00:00 часов.

Согласно указу, граждане, состоящие в трудовых отношениях, обязаны предъявить отрицательный ПЦР или ИХА-тест, полученный не ранее чем за 72 часа, при выходе на работу из отпусков или иных дней отдыха в случае нахождения за пределами Республики Саха (Якутия) независимо от количества дней. Данное требование также распространяется на граждан, вакцинированных или переболевших в течение последних 6 месяцев.

Граждане, контактировавшие с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), прибывшим из-за рубежа, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, в течение 14 календарных дней со дня контакта. Данное требование также распространяется на граждан, вакцинированных или переболевших в течение последних 6 месяцев.

Граждане, состоящие в трудовых отношениях, обязаны уведомить работодателей о такой самоизоляции, а работодатель обязан обеспечить соблюдение таким работником режима самоизоляции по месту проживания путем перевода на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, а при невозможности такого перевода предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством.

Подробно с указом Главы Республики Саха (Якутия) от 14 января № 2022 года № 2267 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» можно ознакомиться здесь.