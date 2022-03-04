В Якутии возбуждено уголовное дело против экс-главы района

В отношении бывшего главы Анабарского района Республики Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Анабарского района по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления из корыстной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия). По данным следствия, глава Анабарского района с использованием своего должностного положения из корыстных побуждений в конце декабря 2021 года дал незаконное указание о выплате ему и руководителям ряда структурных подразделений администрации района единовременной выплаты в размере 3 млн рублей каждому, всего на общую сумму 18 млн рублей.

Денежные средства выплачены чиновникам районной администрации за счет средств, предусмотренных для финансирования муниципальных программ «Совершенствование системы социальной поддержки населения Анабарского улуса на 2020-2024 годы» и «Капитальное строительство в МО «Анабарский национальный (Долгано-эвенкийский) улус (район)» на 2020-2024 годы».

В результате данных незаконных выплат нарушены интересы отдельных категорий незащищенных слоев населения, у которых имелось право на получение мер поддержки по названным муниципальным программам, в том числе ветеранов тыла и труда, малоимущих граждан, детей-сирот, молодых семей, лиц, подлежащих переселению из аварийного фонда. Кроме того, в его отношении следственными органами возбуждены и расследуются два уголовных дела по ч.6 ст.290 УК РФ по фактам получения взяток на общую сумму более 4,9 млн рублей. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся следственные мероприятия. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой, а также сотрудниками УЭБиПК МВД.