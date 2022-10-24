В Якутии рецидивист зверски зарезал своего отчима

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 20-летнего жителя города Удачного, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

По данным следствия, утром 16 октября 2022 года в квартире в состоянии алкогольного опьянения между юношей и его отчимом 1981 года рождения произошла ссора на почве личных неприязненных отношений, которая переросла в обоюдную борьбу.

В ходе конфликта подозреваемый взял кухонный нож и нанес множественные удары в область грудной клетки и шеи потерпевшего. От полученных тяжелых травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый свою вину в совершении преступления признал и сообщил следователям обстоятельства совершенного убийства. В отношении него избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества.

В настоящее время в рамках предварительного расследования проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд необходимых экспертных исследований.