В Якутии приостановлен призыв оленеводов — депутат

Об этом сообщила ВКонтакте народный депутат и активист КМНС Елена ГОЛОМАРЕВА.

— Отличная новость! Ассоциация КМН Республики Саха (Якутия), профильный комитет по вопросам КМН и делам Арктики направили письма на имя Ил Дархана АС Николаева и председателя правительства РС (Я). Документ готовится, будем ждать с нетерпением. В данное время призыв оленеводов приостановлен, так как главы районов совместно с местными военкоматами рассматривают список мобилизованных, это по указанию Ил Дархана А.С. Николаева. Над этим вопросом работаем с первого дня частичной мобилизации.