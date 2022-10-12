Общество
В Якутии приостановлен призыв оленеводов — депутат
Об этом сообщила ВКонтакте народный депутат и активист КМНС Елена ГОЛОМАРЕВА.
— Отличная новость! Ассоциация КМН Республики Саха (Якутия), профильный комитет по вопросам КМН и делам Арктики направили письма на имя Ил Дархана АС Николаева и председателя правительства РС (Я). Документ готовится, будем ждать с нетерпением. В данное время призыв оленеводов приостановлен, так как главы районов совместно с местными военкоматами рассматривают список мобилизованных, это по указанию Ил Дархана А.С. Николаева. Над этим вопросом работаем с первого дня частичной мобилизации.
В Ненецком автономном округе всем оленеводам предоставят бронь от частичной мобилизации, сообщил глава региона Юрий Бездудный.
«Оленеводство — это отрасль экономики, которая жизненно важна для нашего округа. Именно труженики тундры обеспечивают продовольственную безопасность НАО», — заявил он.
Также, по его словам, на заседании оперативного штаба решили расширить список мер поддержки для семей мобилизованных. В частности, их дети будут обеспечены бесплатным питанием в детских садах, школах, коллежах и техникумах
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