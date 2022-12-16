В Якутии откроется центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов

Проект был представлен Заместителю председателя Правительства РФ – полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу в ходе посещения креативного кластера «Квартал труда» в Якутске.

Открытие центра подготовки операторов информационных систем, где будет проходить обучение управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) запланировано на конец декабря. Центр будет работать на базе «Якутского колледжа связи и энергетики имени П.И. Дудкина». Первыми обучение прошли добровольцы отряда «Боотур», сотрудники МВД и Росгвардии. После прохождения курсов слушателям будет выдано соответствующее свидетельство.

«Инструкторы центра ездили в Центр беспилотных систем имени Владимира Жоги в ДНР. Благодаря этим знаниям, специалисты будут обучать мобилизованных, добровольцев в Якутске», – сообщил Айсен Николаев.

«Специальная военная операция закончится. Мы победим. Надо сделать всё возможное, чтобы наши бойцы вернулись домой живыми. И нужно не просто учить управлять беспилотниками. В принципе любой мальчишка в течение двух-трёх дней научится управлять беспилотником. Необходимо добиваться того, чтобы наши беспилотники не садились принудительно. И нужно научиться строить свои беспилотники: и маленькие, и большие. Научиться создавать программы, которые позволят летать по заранее построенной траектории, несмотря на камеры слежения», – отметил Юрий Трутнев.

Специалисты в сфере беспилотной авиации требуются не только для зоны проведения СВО. В Якутии существует потребность повышения охвата мониторинга природных явлений таких как пожары, наводнения. В будущем использование беспилотных летательных аппаратов будет обязательной технологией для многих сфер, в их числе – доставка небольших посылок. Сейчас операторы по БПЛА востребованы в таких отраслях как: газонефтедобыча – мониторинг состояния производственных объектов, строительство, экология – мониторинг последствий стихийных бедствий, логистика – почтовые и грузовые отправления, сельском, лесном хозяйстве и других отраслях.