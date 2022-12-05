В Успенском соборе прозвучал молебен во славу 390-летия вхождения Якутии в состав Российского государства

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в Успенском соборе Московского Кремля, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную Литургию, посвященную 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.

Это второе Богослужение в Успенском Соборе, часть которой прошла на якутском языке. Впервые в истории под куполом старейшего Собора молебен на языке саха прозвучал в 2017 году в честь 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства и 220-летия Святителя Иннокентия.

«То, что мы отмечаем этот праздник в самом центре всея Руси, в Успенском кафедральном соборе патриаршем, свидетельствует о том глубоком уважении, которое вся церковь и народ наш русский имеет по отношению к народу Якутии. Именно православие явилось той скрепой, которая соединила два народа. И дай Бог, чтобы те связи, которые заложены нашими предками, сохранялись, развивались и служили благу Якутии, якутскому народу и всему народу России. Благословение божье да пребывает над Якутией, над народами Якутии, над руководством Якутии и, конечно, над православной церковью в этом замечательном храме. Пусть Господь хранит всех нас на многие и благая лета. Аминь. С праздником поздравляю вас», — обратился Патриарх Кирилл к якутянам.

В Богослужении, знаменующем благодарение Богу за спасение рода человеческого от греха, проклятия и смерти жертвой, принесенной Господом Иисусом Христом, приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, Архиепископ Якутский и Ленский Роман, первый президент республики, государственный советник Михаил Николаев, якутяне.

«Эта божественная литургия приурочена к 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и основания города Якутска. Для нас это великая дата. Многонациональный народ Якутии помнит, как вместе с русскими казаками первыми шли русские православные священники, как русское православие стало источником образования, просвещения и для якутов, и для других коренных малочисленных народов Севера. И все эти годы вместе с Россией крепнет Якутия», — сказал Айсен Николаев.

Божественную Литургию сопровождал Симфонический хор филармонии Якутии им. Г.М. Кривошапко во главе с главным хормейстером, заслуженным деятелем искусств РС(Я) Людмилой Шумиловой.

В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл присудил первому президенту РС (Я), государственному советнику Михаилу Николаеву звание ордена Русской православной церкви «Славы и чести первой степени». А Архиепископ Якутский и Ленский Роман от имени якутян вручил Патриарху Кириллу икону Николая Чудотворца.

«Ваше святейшество, когда вы определяли дату приезда якутской делегации, вы выбрали именно этот день — праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Нам кажется, это символично, потому что в этот год мы отмечаем и 390-летие православия на якутской земле. Отмечая этот день мы вспоминаем всех, кто потрудился на этой благословенной земле ради проповеди Евангелия, и говорим, что произошло введение якутского народа, народов Якутии под круг Святой Богородицы, в лоно Русской православной церкви. Много потрудились православные священники для утверждения веры Христова, и среди них яркой звездой был ваш предшественник на Московской кафедре, Святитель Иннокентий Вениаминов, 225-летие которого мы отмечаем», — сказал Архиепископ Якутский и Ленский Роман.

Божественная Литургия — часть Дней Якутии, которые проходят в эти дни в Москве и Санкт-Петербурге в рамках празднования 100-летия ЯАССР.