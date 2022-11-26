В опубликованной в Телеграме почте Игоря Трескова описаны схемы чиновников Якутии

Супруга Игоря Трескова — Надежда

В Телеграме сейчас широко публикуют переписку из электронной почты семьи вице-губернатора Московской области Игоря Трескова, который в свое время работал в мэрии Якутска. Как сообщает тгк BlackMirror, супруге Надежды Тресковой с пометкой «Паша Васильев для Игоря» поступило письмо от близкого к правительству Республики Якутия (в тексте Республика Саха — РС) бизнесмена, работающего с китайскими компаниями, в нем описана картина системного участия чиновников правительства Республики Саха-Якутия в совместных бизнес-проектах с китайскими компаниями и лоббировании их интересов в органах власти (письмо от 2016 года).

Автор письма утверждает, что «многие наши бизнесмены, члены правительства имеют совместный (прим. с китайцами) бизнес в республике. Это: — газоперерабатывающий завод — инвестиционный проект — кирпичный завод на территории ТОСЭРа — множество производств и торговые отношения». Так же Паша Васильев сообщает, что «китайцы понимают, что админресурс надо заинтересовать, и этим во всю пользуются наши чиновники. Во всех этих проектах открываются СП (совместные предприятия), в которых китайцы дают долю в бизнесе. В свою очередь они требуют брать на себя бремя административного ресурса, решения внутренних проблем. Они, как бизнесмены, хотят заниматься только бизнесом, а всеми сопутствующими разрешительными и иными проблемами обязан заниматься партнер».