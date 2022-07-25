Успех Миры Аргуновой на международном арт-симпозиуме в Татарстане

При содействии министерства культуры Татарстана в Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея- заповедника в течение 11-20 июля т г. прошел 17-й Международный арт- симпозиум по современному искусству «Симфония труда». Участниками проекта стали 35 человек из Азербайджана, Казахстана, России, Узбекистана, самому молодому из них 22 года, самому старшему — 75 лет. За 10 дней в Елабуге они создали 130 работ — 50 живописных, 11 графических и 69 предметов декоративно-прикладного искусства.

За 17 лет участие в арт-проектах Елабужского государственного музея-заповедника приняли представители 37 народов из 32 стран. 1002 художника со всего мира вписали свои имена в современную историю Елабуги. В настоящее время до 19 августа т.г. в Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника работает итоговая выставка работ участников ХVII Международного арт-симпозиума по современному искусству «Симфония труда».

От Республики Саха (Якутия) в работе арт-симпозиума и выставки приняла участие молодой талантливый художник Мира Аргунова с картинами «В Якутске -44 С» и «На высоте». Генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», заслуженный работник культуры Российской федерации и Республики Татарстан Гульзада Ракиповна Руденко дала высокую оценку художникам, участвовавшим в работе симпозиумов из Якутии.

Слова благодарности Мира Аргунова выразила председателю постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумен) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию культуре, СМИ и делам общественных организаций, доктору педагогических наук Феодосии Васильевне Габышевой: «Бесконечно благодарна и признательна Феодосии Васильевне, без её поддержки я не смогла бы принять участие в столь масштабном и значимом проекте в жизни художника».