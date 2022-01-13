Ушел из жизни профессор борьбы

Сегодня получил от старших товарищей скорбную весть – 12 января с.г. на 85-м году жизни скончался мой старший друг, коллега по профессии, прекрасный человек, выдающийся борец вольного стиля первого поколения, мастер спорта СССР, чемпион России 1964 г., замечательный педагог, заслуженный работник образования РС(Я), отличник народного просвещения РСФСР

Альберт Георгиевич ЗАХАРОВ.

Выражаю искренние соболезнования супруге Светлане Константиновне ПОПОВОЙ-ЗаАХАРОВОЙ, детям, внукам и правнукам. Спортивная общесивенность республики скорбит, мы сохраним память о нашем товарище не только как о спортсмене и пелагоге, но прежде всего как об отличном человеке, настоящем друге и товарище.

Завтра, 14 января его увезут в последний путь в родной Сунтарский улус.

Соболезнования можно отправить по ватсапу +7-914-102-58-69 на имя супруги.

Захаров Альберт Георгиевич

Родился 14 декабря 1937 г.в Хаданском наслеге Сунтарского района Якутской АССР. Его отец Захаров Георгий Сергеевич (1898-1952) был известным в Вилюйском округе борцом и силачом, в народе его звали «Куустээх Сахаарап».

Мастер спорта СССР. Чемпион РСФСР (Якутск, 1964). Бронзовый призер III Спартакиады народов РСФСР (1963, Горький) и первенства ЦС ВЦСПС (Днепропетровск, 1962). Серебряный призер первенства ЦС ДСО “Спартаки” (Чернигов, 1968).Чемпион зоны Сибири и Дальнего Востока (Якутск, 1963). Четырехкратный чемпион ЯАССР (1958, 1961, 1963 и 1964 гг.), неоднократный победитель Спартакиады народов ЯАССР. Тренеры – Николай Сафонов, Семен Зедгенидзев, заслуженный тренер РСФСР и ЯАССР Николай Волков.

Старейший учитель Сунтарского улуса. Отличник образования РФ. Заслуженный работник образования РС(Я). Почетный гражданин Сунтарского улуса.

Лучший директор школы РС(Я) 1997 г. и Российской Федерации 1998 г. Почетный гражданин Сунтарского улуса. Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР (1964), почетным знаком «Гражданская доблесть» (2006), знаком «За особые заслуги в образовании РФ» (1998).

С 2002 года в Сунтарском улусе ежегодно проводится республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей на призы четырех чемпионов России из этого района – Алкивиада Иванова, Альберта Захарова, Петра Попова и Николая Яковлева.

Тустуу профессора

диэн ааттаан, доҕорум Владимир Петровтуун-Бордоҥ Болуодьалыын 2014 с. таһаарбыт кинигэбититтэн быһа тардыылар.

Саха бастакы көлүөнэ тустууктарын олус үчүгэйдик билэр улуу тренер, мындыр киһи Д.П.Коркин 1964 с. Токиотааҕы Олимпиаданы көрөн кэлэн баран, “сахалартан 57 кг Петр Алексеевы, 63 кг Альберт Захаровы анаан-минээн дьарыктаабыт киһи, таһаҕас буолаллара хаалла”, – диэн эппитэ.

Архивыгар бэлиэтээн хаалбыта эмиэ баар, онно суруйбут: “Альберт Захаров үчүгэй чувстволаах. Уонна кини приемнары хайа баҕарар өттүгэр оҥортуур. Холобура, өттүгүн уонна “мельницаны” – ити икки приему үчүгэйдик оҥортуур этэ. Өссө “вертушканы” эмиэ. Обвивтыыра, атаҕын үчүгэйдик көмүскэнэрэ, контрдыыра”. “Альберт партерга үлэлииринээҕэр тура, сүүрэ-көтө сылдьан тустарын сөбүлүүрэ. Тутуһа, анньыһа сылдьан, анарааҥҥылары албастаатылар эрэ бэргэнник хардары бырахсар. Олус сүһүөхтээх, атахтарыгар тура сылдьан киирсэр, салытыннарыылаах спортсмен. Бэйэтэ ханнык баҕарар албаһы сатыыр. Хайа баҕарар түгэҥҥэ атаҕынан (“обвивтаан”) быраҕыа, икки өттүнэн биир тэҥ ылбаҕайдык өттүктээн субурутуо. “Мельница”, “вертушка” албастары эмиэ сытыытык оҥорор. Ардыгар киһитин илиитинэн умса тардан партерга түһэрдэҕинэ да көҥүлэ. Хайа баҕарар атахха сатаан кииримтиэ, ол сылдьан утарсааччытын хонноҕун анныгар төбөтүн уган өрө көтөҕөн бачыгыратан таһаарар. Ити ахтыллыбыттартан атын да албастары барытын эҥкилэ суох үчүгэйдик оҥортуур. Итинник, үгүс албаһы туттар буолан, киһитин күүһүн сүрдээх дөбөҥнүк эһэр, сындалытар. Ол иһин даҕаны республика үтүөлээх тренера Д.П.Коркин: “Альберт – тустуу профессора”, – диэн этиэ дуо?! (И.С.Кычкин, 1968 с.)

“1960 с. Урал, Сибиир уонна Дальнай Восток түһүлгэтэ. Альберт Захаровы (чэпчэки ыйааһын) сыаналыырга тыл тиийбэт. Кини эр санаа, техникалаах тустуу холобурун көрдөрдө. Альберт ыйааһынынан утарылаһаачыларынааҕар 5-6 киилэнэн чэпчэки. Кини аҥардас албастары сатабыллаахтык комбинациялааһынынан, саамай быһаарыылаах түгэннэргэ сөптөөх түмүгү оҥосторунан уонна эрчмнээхтик кимиитинэн чорбойон кыайталаата.

Тустууну билээччилэр Альберты бу түһүлгэ биир саамай үрдүк техникалаах бөҕөһүн быһыытынан сыаналаатылар. Альберт Захаров III бириистээх миэстэҕэ астыктык таҕыста”. (“Кыым” хаһыат, 1960 с., балаҕан ыйын 25 күнэ.)

“Саамай бүтэһиккэ осетин Кочиевтыын туста тахсар. Тэҥнэһии буолар түбэлтэтигэр биһиги киһибит бастыахтаах. Ол иһин анараа киһи сыҥаланан киирэр. Дьэ итинник түгэҥҥэ Альберт тустубут бэйэтэ. Хардары бырахсан биир баллы сүүйэр. Кочиев обургу өссө абаран-итийэн киирэр. Захаровы кууһан ылаат, “мостиктаан” нөҥүө быраҕаары соруммутун, Альберт эрдэ сэрэйдэ… Албаска киирбэтэ, киһитин “мостикка” тутан, үс баллы эбии ылла. Бу наһаа тыҥааһыннаах тустуу 6:2 ахсаанынан Альберт Захаров туһатыгар түмүктэммитэ.

Ити хапсыһыы бэйэбит харахпыт ортотугар уолбут чахчы Россия чулуу бөҕөстөрүн ахсааныгар киирсэр кыахтаах үрдүк мастерстволаах тустуук буоларын итэҕэппитэ”.

(И.Кычкин).

“Альберт Захаров чахчы, саха тустууктарын ортотугар күүһүнэн-күдэҕинэн, өйүнэн-санаатынан, тустар ньыматынан уһулуччу турар киһи. Быһыыта-таһаата, этэ-сиинэ, майгыта-сигилитэ, сирэйин-хараҕын олоруута, оонньуу сылдьар быччыҥнара, сахалыы маадьаччы соҕус атахтара – быһаччы айылҕа тустууга анаан оҥорбут атлета буолар”. (Н.Н.Волков, РСФСР үтүөлээх тренерэ).

Захаров Альберт Георгиевич

Родился 11 декабря 1937 г. в г.Вилюйске. В 1966 г. окончил исторического отделение историко-филологического факультета Якутского государственного университета им.М.К.Аммосова.

Чемпион России по вольной борьбе (1964), мастер спорта СССР и ЯАССР.

В 1966-1967 гг. – инструктор учебного отдела Ресспортсоюза.

Работал директором Хаданской восьмилетней школы (1968-1970), председателем исполкома Хаданского сельсовета (1970-1978), затем директором Сунтарской ДЮСШ (1978-1981), потом директором Сунтарской восьмилетней школы (1981-1984), впоследствии был назначен Сунтарской начальной школы. Как директор школы, председатель сельсовета уделял большое внимание укреплению материально-технической базы школ, внес значительный вклад в социально-экономическое развитие улуса.

По инициативе А.Г.Захарова в улусе были открыты Детско-юношеская спортивная школа и ее филиалы в поселках улуса, станция юных туристов, введены в эксплуатацию здания интерната, котельной в с.Хадан, учебный корпус №2 Сунтарской начальной школы №3, корпус №2 Сунтарской начальной школы. Руководитель нового типа с присущими ему творческой инициативой и знанием проблем образования сумел решить узловые вопросы развития образования. Сунтарская начальная школа в 1987 г. была признана «Школой года» РС(Я) и в 1998 г. – «Школой года» России.

Альберт Георгиевич – умелый организатор творческой деятельности коллег. Живо воспринимая новаторскую педагогическую мысль, он создавал все условия для её воплощения в жизнь. Школа является творческим коллективом единомышленников, где работают 16 отличников народного образования, 8 призеров улусных, региональных конкурсов «Учитель года», 6 стипендиатов Международного фонда «Дети Саха-Азия». А.Г.Захаров награжден знаком «Директор года России».

В последние годы до выхода на пенсию работал учителем физвоспитания и ОБЖ Сунтарской начальной общеобразовательной школы. Он является учителем-экспериментатором федерального эксперимента по совершенствованию структуры всеобщего среднего образования, автором школьных проектов «Здоровье», «Валеология», «Шахматы», одобренных Министерством образования РС(Я).

В школе создано детское объединение эколого-биологической направленности. В летнее время работает лагерь «Мамонтенок». Учащиеся ведут учет видов уток, исследуют лесовосстановительные процессы после пожаров и вырубок, начали долгосрочное изучение муравейников. В 2004 г. школа заняла III место на Всероссийском конкурсе «Подрост», организованном Министерством природных ресурсов России.

Альберт Георгиевич – активный пропагандист здорового образа жизни. В улусе ежегодно проводятся соревнования по вольной борьбе среди школьников на призы А.Г.Захарова, авторские семинары для тренеров по вольной борьбе. Награжден почетной грамотой Министерства образования РС(Я).

Заслуженный работник образования РС(Я), отличник народного просвещения РСФСР, стипендиат Международного фонда “Дети Саха-Азия.” Обладатель почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта РСФСР».