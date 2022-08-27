27.08.2022
21:05
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Некролог

Умер глава Амгинского улуса

Николаю Архипову было 53 года

Глава Амгинского улуса Николай АРХИПОВ скоропостижно скончался на 54 году жизни сегодня, 27 августа, сообщает ЯСИА. Информацию корреспонденту ЯСИА подтвердили в администрации улуса. О причинах смерти пока не сообщается.

СПРАВКА:

Родился 26 апреля 1969 году в с. Амга Амгинского района Якутской АССР.

Образование: высшее, окончил в 1991 г. Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности «Ветеринария», в 2007 г.  ГОУ ДПО «Институт при Президенте Республики Саха (Якутия)» по специальности «Государственного и муниципального управления», в 2011 г. ФГБОУ ВПО «Российская академия и народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «Управление персоналом государственной службы» .

15 марта 2015 г. избран главой муниципального образования «Амгинский улус (район)».

Был переизбран на выборах, состоявшихся 13 сентября 2020 года.

Фото: из соцсети.
Источник: ЯСИА.

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