Украл телефон у мужчины-инвалида

Следователи транспортной полиции закончили расследование по факту кражи сотового телефона у постояльца Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства, произошедшей на железнодорожном вокзале Тынды.

Следствием установлено, что потерпевший, инвалид III группы, приехал в город из поселка, где расположен его Центр, для вакцинации. Не имея средств на гостиницу, решил переночевать на вокзале. Расположившись в креслах зала ожидания, свой телефон положил заряжаться на столик. Как позднее рассказал он сам, к нему неоднократно подходили патрульные полицейские и просили следить за своим имуществом. Однако, мужчина продолжал смотреть телевизор, расположенный в противоположной стороне от заряжающегося телефона.

Примерно в это время в зале появился транзитный пассажир, направлявшийся из Забайкалья в Якутию на временные заработки. Нерчинскому гостю бесхозный телефон сразу приглянулся. Оценив обстановку и улучив момент, он похитил телефон вместе с зарядным устройством. Уже по возвращении с вахты в родной Нерчинск обвиняемый продал его, разместив объявление в интернете. Покупатель, заплативший за аппарат почти пять тысяч рублей, вскоре случайно разбил его. Но выбрасывать не стал. И сейчас телефон приобщен к вещдокам по уголовному делу.

В настоящее время Следственным отделом Тындинского ЛО МВД России на транспорте уголовное дело по факту кражи телефона направлено в суд. Обвиняемый ответит по ч.2 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей — пять лет лишения свободы.

Фигурант в ожидании суда деятельно раскаивается, оказав содействие следствию и возместив потерпевшему свыше пяти тысяч рублей убытка.