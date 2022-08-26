Сусанна Рожина: Самое ценное в жизни — семья, а не материальные ценности…

— Самое ценное, что есть в жизни, не материальные блага, не амбиции, не попытка доказать кому-то, чего ты стоишь, а семья. Самое дорогое, что есть у человека, – его родные и близкие. Дети. Каждый день я вижу их глаза и не могу простить себя за то, что сделала, — передал слова Сусанны Рожина корреспондент ЯСИА из зала суда. Она попросила суд учесть наличие малолетних детей, которые в случае реального заключения останутся без матери. Также Сусанна Рожина сообщила, что в период домашнего ареста полностью осознала вину и переосмыслила свои поступки. От возмещения ущерба не отказывается.

У Сусанны Рожиной арестовано имущество в пользу пострадавшей стороны.

Как сообщают якутские СМИ, имущество блогера оценивается в 2 миллиона рублей. Эта сумма арестована в пользу пострадавшего от вымогательства владельца частной клиники «Дельта» Николая Григорьева, от которого обвиняемые получили 3 миллиона рублей. По сведениям тгк «Якутия.Инфо», ранее Рожина уже выплатила Григорьеву миллион рублей.

Напомним, сегодня объявлен приговор блогеру Сусанне Рожиной — 4 года и 6 месяцев колонии общего режима.