Состоялся корпоративный тимбилдинг в формате «Мозгобойня»

Энергетики сразились в корпоративной интеллектуальной игре.

Энергетики «Нерюнгринской ГРЭС» (АО «Дальневосточная генерирующая компания», входит в Группу РусГидро) приняли участие в интеллектуальной викторине.

Игра состояла из 7 туров по 7 вопросов на знания из разных областей, включая один спец тур по вопросам охраны труда на производстве. 10 команд, состоящие из 6 участников со всех цехов и подразделений НГРЭС, отвечали на десятки разнообразных вопросов. Пригодились знания географии и мировой истории, а также логика и смекалка.

Сборная электроцеха и цеха тепловой автоматики и измерений сразу вырвалась вперед с большим перевесом. Тем не менее борьба за лидерские позиции была напряженная, и именно финальный тур изменил ход событий. Команда аппарата управления с отрывом в 1 балл сместила соперников из ОА «УК ГидроОГК» со второй строчки на третью. В пятерке лидеров сборная команда РТС и Теплосбыт, котлотурбинный цех замыкает пятерку финалистов.

«Корпоративный тимбилдинг в формате «Мозгобойня» – это не просто захватывающая атмосфера и напряженная борьба, которую мы сегодня ощущали, это раскрытие энергетического потенциала сотрудников и мощнейшие эмоции в финале. Благодаря подобным проектам мотивационный заряд компании обеспечивает сплоченность участников и долго работает после своего завершения», — прокомментировал директор СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» Борис Краснопеев.