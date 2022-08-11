Скандальная уха главы Ленского района: так был таймень или нет? — СМИ

Депутат Бурматов осудил главу Ленского района за уху из краснокнижного тайменя. Но на видео не таймень, утверждает тгк КП-Якутия.

В сети распространился ролик из видео блогера Олеся Петровича, как глава Жумарт Абильманов готовит уху. Утверждается, что мужчины приготовили блюдо из краснокнижного тайменя, а депутат Владимир Бурматов осудил и пригрозил запросами в МВД и прокуратуру. Но ролик был вырезан. В полном видео видно, что уху готовят из другой рыбы — ленка. На кадрах, где глава Ленского района режет рыбу перед тем, как бросить ее в кастрюлю, внимательные якутяне не заметили тайменя, отметив, что в этом отрывке рыба более мелких пород, сообщает тгк КП-Якутия.

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В то же время сам Жумарт Абильманов высказался журналисту Sakhaday по поводу наезда Бурматова:

— Все это такая ерунда… Настолько высосано из пальца… Мы рыбачили на притоке Лены Большой Патоме. Она под запрет на ловлю тайменя не попадает. В Иркутской области рыбалка на тайменя запрещена на озере Байкал и реке Ангара с притоками.



То есть Жумарт Абильманов не отрицает, что уха была из тайменя? Только, по его словам, выловлен он был в незапрещенном месте для его ловли…

Тем временем, якутский телеграм сообщает, что первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов направил запрос в МВД о возбуждении уголовного дела в отношении главы Ленского района Якутии Жумарта Абильманова по статье о незаконной добыче представителей краснокнижного животного мира, максимальное наказание — четыре года лишения свободы, также Бурматов направил запросы в прокуратуру и главе Якутии…