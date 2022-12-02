Сергей Иванов уйдет с поста главы АЛРОСА — СМИ

Сергей Иванов уйдет с поста гендиректора — председателя правления крупнейшей в мире алмазодобывающей компании АЛРОСА, рассказали источники РБК. По их словам, решение топ-менеджера связано с переходом в частный бизнес.

Сергей Иванов, возглавляющий крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию АЛРОСА с марта 2017 года, решил уйти в отставку до истечения срока трудового контракта. Об этом РБК рассказал источник в окружении топ-менеджера и подтвердил собеседник в правительстве Якутии.

Об обсуждении ухода Иванова с поста главы АЛРОСА говорит и источник, близкий к алмазодобывающей компании. По его словам, к работе топ-менеджера не было претензий. «Порядочный интеллигентный руководитель, это его личное решение, связанное с намерением работать в частном бизнесе», — говорит он.

Первым о готовящейся отставке сообщил Telegram-канал Brief. По его данным, новым местом работы Иванова может стать инвестиционная группа Volga Group Геннадия Тимченко (крупный совладелец НОВАТЭКа и «Сибура»). Источник в окружении топ-менеджера сказал РБК, что он может перейти в одну из структур, связанных с Volga Group, в качестве партнера в одном из проектов.