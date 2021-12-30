Сегодня в Якутске отловлены 102 бродячие собаки

По состоянию на 20 часов 30 декабря в ППБЖ доставлено 102 безнадзорных собаки

Вечером 30 декабря Евгений Григорьев провел заседание оперативного штаба г. Якутска по отлову безнадзорных собак.

О проделанной работе доложил начальник Управления ГО и ЧС г. Якутска Николай Егоров. За 30 декабря, по состоянию на 20 часов, в городской Пункт передержки безнадзорных животных доставлено 67 собак, в том числе 17 – из Автодорожного округа. 29 декабря в ППБЖ доставлено 35 собак, в том числе из Автодорожного округа – 4.

Таким образом, нарастающим итогом, за два дня отловлено и доставлено в пункт передержки 102 безнадзорных животных, в том числе 21 – из Автодорожного округа.

Напомним, 29 декабря днем, в результате нападения собак в районе городского ипподрома трагически погибла 53-летняя женщина. Вечером того же дня состоялось заседание городской Комиссии по ЧС, сформирован оперативный штаб по отлову безнадзорных собак. Режим ЧС был введен в Автодорожном округе, на остальной территории города действует режим повышенной готовности.

Сегодня утром глава города Евгений Григорьев провел на Комсомольской площади выездное заседание оперативного штаба по отлову безнадзорных собак с участием бригад ловцов и патрульных групп.

На 30 декабря были сформированы 11 дополнительных бригад по отлову собак, таким образом их общее количество составляет 15, в составе 30 ловцов. К работе 30 декабря были привлечены в общей сложности более 170 сотрудников мэрии, управ, муниципальных предприятий, экстренных служб, 47 единиц автотранспорта.

Заслушав информацию оперативного штаба, глава Якутска поручил продолжить мероприятия по отлову в усиленном режиме в последующие дни.

«Наша задача – сохранить набранный темп и обеспечить безопасность людей в праздничные дни, отловить все агрессивные стаи. Я также обращаю внимание каждого задействованного в мероприятиях сотрудника на необходимость строго соблюдения закона при отлове собак», — сказал Григорьев.