17.04.2023
10:00
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Светская хроника

Счастья прибавилось: Звезда родила двойню

На этой неделе многодетная мама и блогер Паша Бояркина выписалась из роддома. Напомним, что недавно она родила двойню, и это девочки!

«Я резко стала матерью шестерых детей. Сейчас налаживаю режим, пытаюсь также функционировать. Не думала, что все произойдет так быстро», — написала Паша в соцсети, где она делится моментами жизни.

Поздравляем многодетную маму!

Звезда в прекрасном положении: Ждет двойняшек
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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