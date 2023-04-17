17.04.2023
10:00
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Светская хроника
Счастья прибавилось: Звезда родила двойню
На этой неделе многодетная мама и блогер Паша Бояркина выписалась из роддома. Напомним, что недавно она родила двойню, и это девочки!
«Я резко стала матерью шестерых детей. Сейчас налаживаю режим, пытаюсь также функционировать. Не думала, что все произойдет так быстро», — написала Паша в соцсети, где она делится моментами жизни.
Поздравляем многодетную маму!
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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