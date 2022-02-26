26.02.2022
17:40
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Политика

Сардана Авксентьева все же попала под санкции…

Депутата Госдумы Сардану Авксентьеву включили в список, попавших под санкции Евросоюза. Телеграм-канал Свои да Наши сообщает:
«А вот и депутатам, не голосовавшим за принятие обращения к президенту о признании ЛДНР, прилетело. ЕС принял два документа, вводящие санкции в отношении депутатов, не голосовавших за обращение к Президенту о признании ЛДНР, но ратифицировавших договоры о дружбе и сотрудничестве с республиками. В списке в том числе и фракция «Новые люди», включая звезду Авксентьеву и главу фракции Нечаева. Хотя последний-то вроде вообще был на больничном и не голосовал?»

Фото: тгк Свои да Наши
Источник: тгк Свои да Наши
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