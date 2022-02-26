Сардана Авксентьева все же попала под санкции…

Депутата Госдумы Сардану Авксентьеву включили в список, попавших под санкции Евросоюза. Телеграм-канал Свои да Наши сообщает:

«А вот и депутатам, не голосовавшим за принятие обращения к президенту о признании ЛДНР, прилетело. ЕС принял два документа, вводящие санкции в отношении депутатов, не голосовавших за обращение к Президенту о признании ЛДНР, но ратифицировавших договоры о дружбе и сотрудничестве с республиками. В списке в том числе и фракция «Новые люди», включая звезду Авксентьеву и главу фракции Нечаева. Хотя последний-то вроде вообще был на больничном и не голосовал?»