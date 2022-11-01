Пять захватывающих якутских фильмов на видеосервисе Wink

Якутские фильмы побеждают на международных фестивалях и завоевывают любовь зрителей не только на родине, но и по всему миру. Wink (6+) (цифровой видеосервис «Ростелекома») предлагает зрителям пять кинолент, которые интересно будет посмотреть в свободное время, сообщает YakutiaMedia.ru. Обзор подготовил цифровой видеосервис «Ростелекома».

Джулур: Мас-рестлинг(16+). Спортивная драма о мас-рестлере, которому позарез нужна победа на соревнованиях — от этого зависит судьба его сестры. Еще одно свидетельство подъема якутского кинематографа. Молодой якут Джулур возвращается из армии и открывает для себя национальный спорт «мас-рестлинг». Но вскоре ему приходится отвлечься от нового увлечения. Его бабушка умирает, ее дом отбирают коллекторы, а сестренку Джулура отправляют в приют, так как у парня нет постоянной работы. Он устраивается грузчиком, но быстро понимает, что сумму, необходимую для выкупа имущества, таким образом не заработать. Единственная надежда вернуть сестру и дом — выиграть деньги в соревновании по мас-рестлингу.

Нелегал(16+). Нурбек — подросток из Киргизии, приехавший в Якутию с только ему одному известной целью. У него нет паспорта, но он лучше других нелегалов знает русский язык, поэтому местный авторитет поручает ему работать продавцом на рынке, а после втягивает в разборки с армянской мафией. Но Нурбек помнит, зачем он приехал в чужую страну, и не отступится от своих планов.

Вертолет(16+). Иван вместе с семьей навещает родителей, живущих в небольшом поселении на Крайнем Севере. Попасть туда сложно — приходится лететь на вертолете. Спустя некоторое время у жены пропадает молоко, а от коровьего у новорожденной дочери начинается дизентерия. Мост до райцентра разрушен, починить связь нечем, а доступные лекарства просрочены. Иван решается идти за помощью сам прямо через суровую природу.

Холодное золото(16+). Зима 1942 год. СССР сражается с фашистской Германией, в самом разгаре битва за Москву. Тем временем на юге Якутии контрабандисты из группировки Саввы Попова замышляют военный переворот на Дальнем Востоке и собирают для него золото, награбленное из местных приисков. Небольшому отряду НКВД под управлением старшего лейтенанта Алексея Карасева поручено выследить бандитов и выяснить, не сотрудничают ли они с иностранными разведками.

Ыт(16+). Семь деревенских историй о добрых и злых соседях. Маленький сын берет без спроса ружье своего отца и одалживает другу. Деревенский глава узнает, что молодой парень привез невесту в дом, но знакомство с родственниками обернулось опасным конфликтом, и только он может не довести дело до трагедии. Глава молодой семьи продает дом родственницы и случайно теряет деньги, из-за чего у него начинают портиться отношения с женой. Смогут ли они сохранить семью? Всем героям предстоит сделать нелегкий выбор.