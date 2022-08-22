22.08.2022
18:23
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Праздники

Поздравление председателя ЯГД с Днем Государственного флага России

Уважаемые горожане!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Этот важный и значимый праздник, который наполняет наши сердца чувством гордости за свою великую страну, был официально установлен 28 лет назад. С каждым годом он становится все более заметным и значимым общественно-политическим событием, укрепляющим преемственность и духовную связь поколений.

Российский триколор олицетворяет собой свободу и справедливость, единство и величие нашего народа, многовековую историю и богатейшие традиции страны. Он служит символом гордости за свое Отечество и свой народ, военных побед и трудовых достижений, успехов в решении важных социальных и экономических задач. 

Под трехцветным стягом сегодня объединены представители разных народов и национальностей, проживающих на территории нашей страны, которые вместе уверенно идут по пути укрепления могущества России.

С праздником, дорогие горожане! Желаю вам успехов, мира и благополучия! Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за нашу державу, а наш Государственный флаг развевается над стабильной и процветающей страной! 

Председатель Якутской городской Думы
Альберт Семенов

Фото: Пресс-службы Якутской городской Думы
Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы

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