Последние стихи верхоянского поэта со спецоперации…

Погиб поэт! Василий Алексеевич Рожин на Донецкой земле. Поехал туда добровольцем из Верхоянья, этим летом подвергнувшегося разрушительному затоплению дождевыми паводками.

Остались лишь стихи, пронизанные болью поэтической души, раздираемой противоречиями нашей реальности. Трагедия СВО, как сказал В.В.Путин на Валдае, пронзает энергией действия, желанием кинуться на амбразуру, чтоб её завершить и дать Жизни продолжение.

Василий был мужественным и талантливым. Родился в уважаемой семье местной интеллигенции 26 мая 1990 года, рос в селе Элгэс под священной горой Киһилээх.

Гора Киһилээх на Полюсе Холода стал центром притяжения духовных людей. Жители села Элгэс оберегают экосистему горной гряды, преклоняются её Духу в образе сурового старца, наказывающего за гибель живого. Скалы застыли словно посланцы Иной катастрофичной истории Земли.

Василий Рожин служил в ВМФ, закончил политехнический колледж. Любил мастерить из дерева, рисовать, заниматься спортом.

Билбэппин сарсыҥҥым саһыарбыт саргытын,

Билбэппин бүгүҥҥүм туох толкуй угарын.

Саарбаҕы самнаран, өрүтэ көтүөхпүн,

Сылайбыт санаабар сүрэҕим бөтүөхтүүр. Орулуур отуппар охсуһуум уурайбат.

Ис дьиньэр, уйулҕам куустуһуон баҕарар.

Көрдөһүүм үксүгэр ааспыттан хараастыы,

Хоһуйар хоһоонум таастыйан кытааппыт. Буруйдаах буоламмын балыырга баалларым,

Абааһы утаҕын аһары батаммын.

Үүннэрбит үтүөбүн төрдүттэн сарбыйан,

Өйдөнөр түгэммэр хоонньоһор хом санаа. Күн аайы саҥаттаан, күн аайы түүл курдук.

Кырдьыкка ыарахан. Албыҥҥа-судургу.

Манныгы билбэтэх, көрбөтөх ордук суол.

Ыарыыбын эмтээбэт, сымыйа «үөрүү», «дьол» ***

Билгэлиэх баҕарбат эбиппин,

Сүрэххэр эн кими илдьэргин.

Эриэккэс кэрэҕин бэлэхтии,

Көтөргүн төлөннөөх имэҥтэн . Санаабар, сарсыҥҥым таабырын

Хоруйун толкуйдуур курдукпун.

Ол эрэн ис санаам баҕарбат.

Албыны ылынар судургу. Киһи- диэн тааллыбат айымньы.

Таҥара айбыта- кистэлэҥ.

Ол иһин сонньуйуум арааһын

Көрөөрү, илиискэ тиһэбин. Баҕардар дууһаҕын таарыйыа

Суохтара бу манна суруллар,

Хараҕым уутугар хаайыллан

Тахсыбыт ис киирбэх суруктар. Ол эрэн, тапталбарбар саарбаҕы

Эн хаһан даҕаны уурума.

Бэриммит атыны таптаабат,

Ол курдук соҕотох умуллар.

Стихи 2022 года

С 2016 года увлекся стихами и сразу стал заметен в кругу молодых литераторов. В этом году Союз писателей Якутии наградил Василия Рожина сертификатом на издание сборника стихов.

Его стихи теперь звучат как завещание любить и защищать Жизнь. В этом мире мы гости на миг. И экологическая этика -самая общая ценность сбережения и солидарности людей на планете Земля.

Аһыйа көрүмэ эн миигин

Букатын барда диэн ытаама,

Тыыннаахпын суруйбут тылларбар,

Иһиллиэм хас биирдии дорҕооммор… Кэннибэр мин ааспыт олохпор,

Сайыһа хаалбыта доҕорум,

Баар этэ мин кылгас олохпор

Имэҥнээх, ып-ыраас тапталым… Хаарыаннаах харахтар ытаамаҥ,

Ийэлээх аҕаккам баалаамаҥ,

Билэрим сотору бүтэрин

Сир-халлаан анныгар кыргыһыым… Кэмсинэр диэн тугун билбэтим,

Хорсуннук өстөөхтүүн кыргыстым,

Хаанынан оҕуолуур сир иэнин

Харааста, аймана көрбүтүм… Билигин мин билбэт үрдэлбэр

Кый ыраах кытыастар чүмэчим

Ыллыгы ойуулуу угуйан

Таас Дьааҥым үрдүнэн кытарар… Аһыйа көрүмэ эн миигин

Букатын барда диэн ытаама,

Тыыннаахпын суруйбут тылларбар,

Иһиллиэм хас биирдии дорҕооммор…

САРДААНА 🕯️🕯️ 🕯 Не жалей, что погиб я до срока,

И не плачь по мелькнувшей судьбе, —

Буду жить я в написанных строках,

В звуках слов, что оставил тебе… Ты осталась в той жизни короткой,

Не желая меня отпустить,

Но любовью земною и чистой

Всё ж успела меня одарить… Вы не плачьте, любимые очи,

Извините меня, мать с отцом,

Я ведь знал, что недолго мне светит

На подлунной земле жить борцом… Не жалею, что в схватке жестокой

Встретил смело я пулю свою,

Лишь о том меня мучит тревога,

Как кровила земля в том бою… Над моей высотой, над последней,

Вьется пламенем Духа свеча,

От него до хребтов Верхоянья

Алый луч устремился, светя… Не жалей, что погиб я до срока,

И не плачь по мелькнувшей судьбе, —

Буду жить я в написанных строках,

В звуках слов, что оставил тебе.

Стихи, продиктованные САРДАНЕ голосом погибшего в СВО молодого, талантливого поэта ВАСИЛИЯ РОЖИНА из Верхоянья, перевела Валентина Комиссарова — Күлүмүрэ 20.11.2022