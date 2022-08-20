Когда в Якутске и улусах дадут свет?
Вечером 20 августа во многих районах Якутска и разных улусах ушел свет.
Как сообщила пресс-служба «Якутскэнерго», сработала система автоматики. Часть потребителей запитаны. Ведутся работы по восстановлению, в ближайшее время все потребители будут запитаны.
Под действием защиты произошло отключение электроснабжения в части города Якутска и нескольких районах республики, вызванное технологическим нарушением в Объединённой энергосистеме Востока в районе посёлка Магдагачи Амурской области. Энергосистема Якутии перешла на изолированную работу. В Центральном энергорайоне Якутская ГРЭС и Якутская ГРЭС-2 перешли в режим работы на собственные нужды, на Каскаде Вилюйских ГЭС отключились несколько машин. Ожидаем команду от Системного оператора на сбор схемы восстановления энергоснабжения по Центральному и Западному энергорайонам. После чего энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время», — сообщил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Якутии
Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз» наблюдает сообщения в социальных сетях об отсутствии газа в жилых домах.
Сейчас мы вместе с коллегами из аварийно-диспетчерской службы и другими службами компании отрабатываем причину и взаимодействуем с другими ресурсоснабжающими организациями, в том числе и поставщиками электроэнергии.
Если вдруг газа нет дома, то просим потребителей газа отнестись с пониманием.
С уважением, пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».
Свет постепенно дают в разные районы города.
«Якутскэнерго»:
электроснабжение в Якутске и районах республики поэтапно восстанавливается
С 1 января 2019 года объекты Якутскэнерго работают в Объединенной энергосистеме Востока, в которую входят почти все регионы ДВ. В случае крупного аварийного отключения в одном из регионов на нее реагирует противоаварийная автоматика на всех энергообъектах системы.
Сегодняшнее отключение в Якутске и близлежащих улусах связано с аварией в районе п. Магдагачи Амурской области. В связи с этим противоаварийная автоматика выделила энергорайоны Якутии на изолированную работу для обеспечения безопасности оборудования. Таким образом автоматика уберегает электростанции и линии от повреждений, которые потребуют большого времени на устранение. Электростанции Якутская ГРЭС, ЯГРЭС-2, Каскад Вилюйских ГЭС и Якутская ТЭЦ работают в штатном режиме. Путем переключений электроснабжение в Якутске и районах поэтапно восстанавливается.
Произошло кратковременное отключение, которое не вызвало последствий для энергосистемы республики, сообщает пресс-служба «Якутскэнерго».
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