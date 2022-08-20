Когда в Якутске и улусах дадут свет?

Вечером 20 августа во многих районах Якутска и разных улусах ушел свет.

Как сообщила пресс-служба «Якутскэнерго», сработала система автоматики. Часть потребителей запитаны. Ведутся работы по восстановлению, в ближайшее время все потребители будут запитаны.

Под действием защиты произошло отключение электроснабжения в части города Якутска и нескольких районах республики, вызванное технологическим нарушением в Объединённой энергосистеме Востока в районе посёлка Магдагачи Амурской области. Энергосистема Якутии перешла на изолированную работу. В Центральном энергорайоне Якутская ГРЭС и Якутская ГРЭС-2 перешли в режим работы на собственные нужды, на Каскаде Вилюйских ГЭС отключились несколько машин. Ожидаем команду от Системного оператора на сбор схемы восстановления энергоснабжения по Центральному и Западному энергорайонам. После чего энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время», — сообщил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Якутии

Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз» наблюдает сообщения в социальных сетях об отсутствии газа в жилых домах.

Сейчас мы вместе с коллегами из аварийно-диспетчерской службы и другими службами компании отрабатываем причину и взаимодействуем с другими ресурсоснабжающими организациями, в том числе и поставщиками электроэнергии.

Если вдруг газа нет дома, то просим потребителей газа отнестись с пониманием.

С уважением, пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».

Свет постепенно дают в разные районы города.

«Якутскэнерго»:

электроснабжение в Якутске и районах республики поэтапно восстанавливается

С 1 января 2019 года объекты Якутскэнерго работают в Объединенной энергосистеме Востока, в которую входят почти все регионы ДВ. В случае крупного аварийного отключения в одном из регионов на нее реагирует противоаварийная автоматика на всех энергообъектах системы.

Сегодняшнее отключение в Якутске и близлежащих улусах связано с аварией в районе п. Магдагачи Амурской области. В связи с этим противоаварийная автоматика выделила энергорайоны Якутии на изолированную работу для обеспечения безопасности оборудования. Таким образом автоматика уберегает электростанции и линии от повреждений, которые потребуют большого времени на устранение. Электростанции Якутская ГРЭС, ЯГРЭС-2, Каскад Вилюйских ГЭС и Якутская ТЭЦ работают в штатном режиме. Путем переключений электроснабжение в Якутске и районах поэтапно восстанавливается.

Произошло кратковременное отключение, которое не вызвало последствий для энергосистемы республики, сообщает пресс-служба «Якутскэнерго».