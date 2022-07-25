Педагогу из Екюндю дали длительный срок

Сегодня, 25 июля в Верхневилюйском районном суде оглашен приговор педагогу Екюндюнской школы Вилюйского улуса Николаю СИВЦЕВУ.

Он признан виновным. Судья КИРИЛЛИН В.А. именем Российской Федерации вынес приговор – 16 лет колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью 12 лет.

Адвокатами в деле выступили ПРОТОПОПОВА Н.Н., АНДРЕЕВ Б.И. и ДОРМИДОНТОВ Т.В.

Защита сообщила SakhaLife, что непременно подаст на апелляцию в Верховный суд республики.

Дело получило огромный общественный резонанс.

Показания против педагога дали только два подростка, до этого пытавшиеся поджечь школу и угнавшие автомобиль.

Родители воспитанников интерната написали коллективное письмо, считая заявление оговором и клеветой в отношении педагога Сивцева. Многие педагоги по всей республике провели флеш-мобы в поддержку коллеги, оказавшегося на скамье подсудимых.

Сегодня группа поддержки заявила, что в Якутске 30 июля в 12 часов в «Муус Хайа» созывает собрание общественности. Всех желающих приглашают на это мероприятие.