25.07.2022
15:31
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Судебная хроника

Педагогу из Екюндю дали длительный срок

Сегодня, 25 июля в Верхневилюйском районном суде оглашен приговор педагогу Екюндюнской школы Вилюйского улуса Николаю СИВЦЕВУ.

Он признан виновным. Судья КИРИЛЛИН В.А. именем Российской Федерации вынес приговор – 16 лет колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью 12 лет.

Адвокатами в деле выступили ПРОТОПОПОВА Н.Н., АНДРЕЕВ Б.И. и ДОРМИДОНТОВ Т.В.

Защита сообщила SakhaLife, что непременно подаст на апелляцию в  Верховный суд республики.  

Дело получило огромный общественный резонанс.

Показания против педагога дали только два подростка, до этого пытавшиеся поджечь школу и угнавшие автомобиль.

Родители воспитанников интерната написали коллективное письмо, считая заявление оговором и клеветой в отношении педагога Сивцева. Многие педагоги по всей республике провели флеш-мобы в поддержку коллеги, оказавшегося на скамье подсудимых. 

Сегодня группа поддержки заявила, что в Якутске 30 июля в 12 часов в «Муус Хайа» созывает собрание общественности. Всех желающих приглашают на это мероприятие.

Педагог из Екюндю, обвиняемый в педофилии, выступил с последним словом
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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