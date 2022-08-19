Коронавирус
Пандемия не закончилась! В Якутии заболеваемость растет
В Якутии за сутки COVID-19 подтвердился у 520 человек
Это максимум с 9 марта
По данным республиканского оперштаба на 19 августа, в Якутии за последние сутки выявили 520 новых случаев коронавируса. Это максимум с 9 марта, тогда COVID-19 подтвердился у 425 человек.
Большинство заболеваний приходится на Якутск – 390.
В районах:
Мегино-Кангаласский район – 21;
Мирнинский район – 18;
Хангаласский район – 15;
Намский район – 9;
Нюрбинский район – 8;
Верхневилюйский, Ленский районы – по 7;
Сунтарский, Чурапчинский районы – по 5;
Алданский, Горный, Оймяконский, Таттинский, Томпонский районы – по 4;
Вилюйский, Момский, Усть-Алданский, Усть-Майский районы – по 3;
Нерюнгринский район – 2;
Амгинский район – 1.
В стационарах лечатся в основном люди старшего поколения, а пациенты, которые подключены к аппаратам ИВЛ, не были вакцинированы. Власти республики призывают якутян прививаться и вовремя проходить ревакцинацию. Адреса для получения вакцины — по ссылке.
За сутки лабораториями республики проведено 3548 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 464 737 тестов.
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