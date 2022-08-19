Пандемия не закончилась! В Якутии заболеваемость растет

В Якутии за сутки COVID-19 подтвердился у 520 человек

Это максимум с 9 марта

По данным республиканского оперштаба на 19 августа, в Якутии за последние сутки выявили 520 новых случаев коронавируса. Это максимум с 9 марта, тогда COVID-19 подтвердился у 425 человек.

Большинство заболеваний приходится на Якутск – 390.

В районах:

Мегино-Кангаласский район – 21;

Мирнинский район – 18;

Хангаласский район – 15;

Намский район – 9;

Нюрбинский район – 8;

Верхневилюйский, Ленский районы – по 7;

Сунтарский, Чурапчинский районы – по 5;

Алданский, Горный, Оймяконский, Таттинский, Томпонский районы – по 4;

Вилюйский, Момский, Усть-Алданский, Усть-Майский районы – по 3;

Нерюнгринский район – 2;

Амгинский район – 1.

В стационарах лечатся в основном люди старшего поколения, а пациенты, которые подключены к аппаратам ИВЛ, не были вакцинированы. Власти республики призывают якутян прививаться и вовремя проходить ревакцинацию. Адреса для получения вакцины — по ссылке.

За сутки лабораториями республики проведено 3548 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 464 737 тестов.