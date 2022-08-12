Особенная атмосфера проекта «Ретро СССР»

Поклонники стиля ретро ярко и весело провели пятничный вечер 12 августа на тематическом проекте Дома дружбы народов.

Тон мероприятию задали коллекции Светланы Сивцевой, члена ПП КПРФ, секретаря ППО, члена коллекционеров РС(Я), заслуженного запевалы осуохая Якутии; Семёновой Эльвиры Николаевны – Сэргэ Кыыһа Тускулаана, руководителя республиканской группы коллекционеров «Коллекционердар түһүлгэлэрэ» (Союз коллекционеров), руководителя коллекционеров Нюрбинского улуса, г. Якутска; Санниковой Веры Афанасьевны — Мичийээнэ, члена союза художников Международной и Российской федерации, члена творческого Союза писателей «Айар кут», народного мастера, отличника культуры РС(Я), представивших предметы быта, украшения, значки времен СССР.

Мероприятие обрадовало гостей и жителей столицы интересной и насыщенной программой. Зажег публику флешмобом «Летнее диско» народный артист Республики Саха (Якутия), заслуженный артист России Афанасий Афанасьев. Он представил твист, макарену, ламбаду и другие прекрасные танцы. От заводных ритмов никто не смог устоять!

Также зрители насладились песнями самодеятельных исполнителей, региональная общественная организация «Союз поэтов и прозаиков РС(Я) «Айар Кут» представила свои поэтические произведения. Состоялась лекция «Принципы активного долголетия» к.м.н. Ефимовой Любовь Николаевны.

Восторг вызвал показ мод 80-90 годов. Зрители отметили, как прекрасно выглядят наряды, сколько женственности и очарования придают они их обладательницам.

«Ретро СССР» — особенная атмосфера, интересный вечер.



