Организатор философского сообщества Якутии: к 80-летию профессора А.Г. Новикова

В августе 2022 года профессор, доктор философских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный член Международной академии информатизации в генеральном консультативном статусе советника 1 класса по экономическим и социальным наукам при Организации Объединенных Наций, член-корреспондент Сибирского отделения Академии наук Высшей школы, академик Российской Академии Политической науки Анатолий Георгиевич НОВИКОВ отмечает свое 80-летие.

Он родился в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР. Окончил механико-математический факультет Томского государственного университета (1969), аспирантуру кафедры философии этого же университета (1976). Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Категории прерывного и непрерывного и их методологическая роль в научном познании» (1982), докторскую на тему «Возникновение теоретического знания в математике (философско-гносеологический анализ)» (1992).

С 1969 по 2015 гг. прошел по всем ступеням роста в вузовской системе от ассистента и старшего преподавателя, до доцента и профессора Якутского госуниверситета (СВФУ) им. М.К. Аммосова. Являлся директором Аналитического центра при Президенте РС (Я), проректором по научной работе Арктического государственного института культуры и искусств.

В работах Анатолия Новикова по философским вопросам математики исследуются проблемы предмета и специфики математического знания, критерии его теоретичности, вопросы социокультурной обусловленности, предлагается концепция генезиса математики, показывается многовариантность перехода математики от эмпирической стадии к теоретической, что, по сути, обусловило последующее появление и развитие науки и техногенной цивилизации.

Профессор Новиков является крупным специалистом в области онтологии и теории познания, а также философских вопросов естествознания и политологии. Преобладающее большинство трудов профессора Новикова посвящены мировоззренческим и общеметодологическим проблемам, в своем единстве раскрывая объективный образ современной науки, техники и социальной реальности. Так Анатолий Георгиевич начал исследование по ранее нетронутой теме — менталитету народа саха, до сих пор остающемуся вне пристального поля зрения. Он является одним из зачинателей изучения основ традиционного мировоззрения народа саха с научной точки зрения. Разрабатывая проблему мифологического сознания, феномен шаманизма, Новиков утверждает, что последний не может быть полностью отождествлен с религией, считая шаманизм не столько культурологическим, сколько природным явлением. Профессор выявил общие черты мировоззрения народа саха с философской и естественнонаучной картины мира, имеющейся у других народов, и в то же время обнаружил много специфических черт этого мировоззрения.

Будучи директором Аналитического центра при президенте Республики Саха (Якутия), он активно участвовал в разработке концептуальных основ экономического, политического и социального развития республики. Разнообразие исследуемой философской проблематики, глубокий анализ мировоззренческих основ народа своей республики, творческая интенсивность в сочетании с продуктивной организаторской научной и социально-политологической деятельностью в период активной фазы духовного возрождения культуры северных народов конца XX, начала XXI столетий, еще вызовет отдельный пристальный интерес к его творческому поиску.

Интенсивная редакторско-издательская деятельность в этот период способствовала созданию интеллектуального сообщества Республики, широкому диалогу мыслителей, формированию профессионального философского сообщества, истоки которого восходят к известному якутскому философу Авксентию Егоровичу Мординову.

Его научные труды широко известны философской общественности, как в России, так и за рубежом. Он является автором более 300 научных публикаций, в том числе таких монографий как: «Прерывное и непрерывное (материалистическая диалектика)», Киев, 1983; «Философские проблемы возникновения и начального этапа развития математики», Красноярск, 1992; «Н.А.Бердяев – самобытный представитель русской философии», Якутск, 1994; «О менталитете саха», Якутск, 1996 и других.

Преобладающее большинство трудов профессора А.Г.Новикова в своем единстве раскрывают объективный образ, своего рода квинтэссенцию современной эпохи. Работы эти являются оригинальным авторским изложением сложных философских вопросов. Монографии А.Г. Новикова неизменно привлекают внимание самых широких кругов читателей, как специалистов, так и просто интересующихся вопросами философии, обществоведения и политологии.

Отдельного внимания заслуживает работа Анатолия Георгиевича над учебными пособиями, очень популярными среди якутских студентов, аспирантов и соискателей. В лаконичной и всегда оригинальной форме он умеет подчеркнуть самое важное и вызвать у читателя последующий интерес к пристальному изучению предмета. Так, своеобразными «бестселлерами» стали его «Философия» 1991; «Логика в социальных парадоксах» (в соавторстве), 1993; «Философия древнего Востока (история философии)», 1994; «Лекции по философии науки», ч.1, 2, 1995, 1996; «Политология» УМК для дистанционного обучения, 2002; «55 имен современной политологии (в соавторстве), 2002; «Западные и восточные философские традиции: сравнительный анализ» (в соавторстве), 2009.

В 2000-е он выпустил содержательные книги, раскрывающие философско-мировоззренческие основы научного творчества выдающихся якутских ученых Г.П. Башарина, И.М. Романова, академика И.Е.Томского. Подробнее о публикационной деятельности профессора Новикова можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина: https://sci.e.nlrs.ru/authors/2273.

А.Г.Новиков является инициатором и организатором создания при кафедре философии СВФУ им. М.К. Аммосова специализированного диссертационного совета по философским наукам, на котором защищались докторские и кандидатские диссертации по двум актуальным для региона шифрам специальностей. Под его непосредственным руководством защищены 4 докторских и 13 кандидатских диссертаций.

Анатолий Георгиевич обладает даром убеждения, подчеркнутым отточенной позицией и оригинальной авторской постановкой вопроса, подкупающей каждого, кто с ним общается, будь это чиновник федерального уровня, коллега, аспирант или студент. Так ему первому в начале 1990-х удалось отрыть диссертационный совет в Якутском государственном университете. Опыт оказался конструктивным и после него в университете стали появляться другие диссертационные советы.

Вот что писал по этому поводу профессор Виктор Данилович МИХАЙЛОВ, первым защитившим на этом совете докторскую диссертацию по социально-философской теме «Философия согласия». «Впечатляет способность А.Г. Новикова консолидировать ученых разных специальностей, мировоззренческих толков, высказывающих неоднозначное отношение к вопросам организации науки, защиты диссертаций и т.п. Уместно вспомнить плодотворность работы Анатолия Георгиевича с Тамарой Михайловной Михайловой, их единомыслие и единодушие. Под их руководством защитились полтора десятка докторов и несколько десятков кандидатов философских наук. В новом тысячелетии Анатолий Георгиевич не почивает «на лаврах» и целеустремленно начинает осваивать новый жанр – философское осмысление творчества выдающихся профессоров ЯГУ. Он выпустил три книги: об Иване Михайловиче Романове (2001), о Георгии Прокопьевиче Башарине (2003) и Иннокентии Егоровиче Томском (2004), участвовал в выпуске книг о коллегах-философах Д.Е. Донском, Д.С. Макарове и А.Е. Мординове (см. также его выступление:

Я абсолютно убежден, что без его инициативы, целеустремленности, настойчивости в воплощении задуманного не было бы ни диалога ученых самого разного направления, ни диссертационного Совета, ни философского сообщества в республике. Внимательное, уважительное отношение к личности, стремление понять другого, максимальное доверие к нему – характерные черты личности Анатолия Георгиевича. Именно благодаря этим качествам ему удалось объединить людей вокруг себя. Он считает, что каждый индивид есть носитель определенного житейского опыта и мудрости, знаний и навыков, вне зависимости от происхождения, образования и воспитания и потому представляет собой айсберг человеческой культуры».

А вот что писал сам профессор Анатолий Новиков в рукописи «Мировоззрение историка-исследователя Ф.Г. Сафронова», преломляя исторические факты с позиции своей внутренней лаборатории мысли: «История Якутии предстает как история жизни выдающихся людей. В 50-90-е годы XX века широко стали известны якутскому народу три крупных историка – И.М. Романов, Г.П. Башарин и Ф.Г. Сафронов. Нет будущего без прошлого. Нет описания истории без историков…

Тяга к знанию, обнаруженная еще в раннем детстве, формирует культуру его мышления, поднимает его с каждым разом на более высокий качественный уровень, делая его прозорливее и содержательнее, наделяя качеством, особенно необходимым историку. Овладевая знаниями, он как бы оттачивал способность видеть глубже и дальше, составлять целое, собирая детали и частности, не давая волю только воображению, являющемуся чем-то вроде предпосылки конкретного анализа, нуждающейся в подкреплении фактами. Дарование ученого не сразу заискрится и засверкает, а даст итоги в результате скрупулезной, долголетней исследовательской работы, когда он сможет увидеть в противоречивых и противоположных тенденциях позитивные моменты…

Мировоззрение – это не просто знания, оценки, ориентиры, а еще и жизненные позиции человека, которые дают возможность выразить ученому свой особый, уникальный взгляд на исследуемое явление. Это и есть органическое развитие от абстрактного, ко все более жизненной и полной конкретности. Мировоззрение ученого – это зарождение и становление его мыслей, идей, развертывающихся в теории, концепции, и формирование которых есть основная жизнедеятельность ученого. Мудрость ученого вырастает из неустанной борьбы его мыслей, как итог освоения и осмысления своевременно поставленных вопросов. Мысли – предпосылки для создания теории, без истолкования фактов и процессов истории нет концепции и нет новизны. Становление ученого и формирование мировоззрения – единая система. Именно широкий круг научных интересов дал возможность Ф.Г. Сафронову проследить эволюцию социально-экономических отношений в жизни коренных народов, внедрение в их хозяйство земледелия и скотоводства, возникновение и развитие письменности…

В.В. Федоров затронул дискуссию о патриархально-феодальных отношениях у скотоводческих народов Сибири и Дальнего Востока. Немало копий было сломано спорящими о наличии частной собственности на землю у кочевников. Научный спор, конечно, не был завершен. «Федот Григорьевич придерживался мнения о наличии у якутов общинной собственности на землю. При этом он в качестве доказательства приводил факт существования регулярного передела сенокосных угодий у якутов – «буор уллэhик» и «кылаан уллэhик». Наличие частной собственности на землю у якутов он отвергал из-за отсутствия документальных доказательств на право собственности и говорил, что русский царь не мог давать право частной собственности на землю инородцам».

В контексте сказанного Ф.Г. Сафроновым напомним, что у якутов была классная система землепользования – у кого больше скота, тому больше земли и выделяли. Так что Федот Григорьевич и здесь прав. Была формальная государственная собственность, фактической частной собственности не было. «Есть все основания полагать, – пишут Е.А. Ануфриев, Л.В. Лесная, — что частная собственность не отвечала российскому общинному менталитету, что сказывается и сейчас». Тем более, она не могла отвечать и якутскому менталитету, ибо якуты плохо себя отделяли от матери-природы, которой они и не смели овладевать. Заметим также, что отцовский род («а5а ууhа”), материнский род (“ийэ ууhа»), наслег («нэhилиэк»), улус («улуус») – все это общины разного масштаба.

Суждения профессора Ф.Г. Сафронова могли не всегда соответствовать букве официально проводимой политики, но он фанатично был уверен, что его идеи верны. Если его сейчас недопонимают, то придет время, был уверен он и будет переоценка ценностей. Федот Григорьевич говорил, что у ученых, в частности, у него с Г.П. Башариным могут быть расхождения и это нормальное явление, ибо речь идет о наличии разных взглядов по некоторым вопросам освещения Якутии. При этом он не исключил, что у каждого ученого могут быть в науке ошибки и что ошибки вовремя следует признать и исправлять. Наука может развиваться нормально лишь тогда. Когда ученые не будут впадать в личностные притязания».

У автора этого материала были две совместные работы с героем данного материала. В нашей совместной с профессором Анатолием Новиковым книге «Менталитет японцев и техногенная цивилизация» (2008) раскрыты природно-географические, религиозно-философские основы менталитета японцев, определены наиболее важные его мировоззренческие компоненты. Опыт обществ иных культур подчас весьма полезен другим народам. Однако случается так, что на ошибках других никто не учится. Японские успехи в XX веке удивили мир. Мало кто сознает, что японский успех обязан внимательнейшему наблюдению японцами за культурой европейских народов, западной цивилизации в целом. Японцы наблюдают и делают практические выводы. В совместной работе прослежены социально-исторические этапы становления менталитета японцев и дана характеристика менталитета жителей страны восходящего солнца в разрезе двух волн модернизаций, а главное, проведены параллели с менталитетом северян и возможностями новой волны модернизационных преобразований как для северян, так и самих японцев. Самое интригующее это то, что авторами проведены параллели с нашей северной культурой. У авторов сформировались теоретико-методологические предложения по поводу модернизационных преобразований северян, несмотря на название книги, как будто посвященной лишь одним японцам. Коренные жители Севера покоряются социальной динамике и экономическим обстоятельствам, к которым оказались не готовы. Вызов современной эпохи должен найти адекватный ответ в необходимости адаптироваться немногочисленным народам северо-востока России к стремительно изменяющейся социально-экономической и культурной ситуации. Авторов беспокоят проблемные вопросы: как современному северянину отстоять место человека на Севере и в Арктике и что считать философскими критериями устойчивого развития в уникальном регионе планеты.

Наша первая совместная монография 2005 года о «Менталитете северян в контексте циркумполярной цивилизации» оказалась весьма цитируемой и до настоящего времени как местными исследователями, так и российскими учеными. Примечательной оказалась символическая обложка этой монографии, становящаяся все более актуальной в разрезе заключительного этапа модернизационных преобразований как способа органического освоения культуры модерна, возможности этнокультур Севера и Арктики творить даже в чужеродной эстетике. По сути, последнее явилось критерием освоенности модерна, кристаллизацией новой культурной парадигмы этномодерна — варианта социокультурной модернизации посредством искусства и внедрения новых хозяйственных практик и креативных производств, концепций совершенствования традиционных отраслей, так необходимых сегодня якутскому селу!

Философские допущения и социальные конструкты, суть символы. Они появляются «не от чего-то», а «для чего-то». Главное их предназначение, чтобы что-то обрело смысл, стало понятным. В обложке той книги мы использовали витрувианского человека Да Винчи и лицо рыбака-северянина из графики якутского художника Михаила Старостина.

— О, как божественно соединенье, извечно созданного друг для друга! — сказал русский поэт Николай Гумилев, отец известного тюрколога и этнолога Л.Н. Гумилева. Этот визуальный символ с обложки зажил собственной жизнью, став символом этнокультурной модернизации и одновременно этнокультурного ренессанса. В нем соединяется возрожденческий человек-символ, по-сути античный философский посыл и мысль северянина, где в складках его непростой, а порой трудной жизни на Севере и в Арктике проясняется та же самая возрожденческая мысль — о человеке-символе, на своих собственных основаниях рождающем мысль, и уже не в рамках традиции, а расширенном варианте локальности, выросшей до универсальной значимости. Это и есть предназначение символа — расширять локальное, мифологическое до универсального смысла. Это продуцирование символов, помогающих по-новому что-то осмыслить. Здесь мы северяне перед лицом триумфа философской мысли человечества видим самого себя! Это наш собственный автопортрет — северянина на переломе культурных эпох. Теперь мы знаем, что они созданы друг для друга, это как «благая весть» для всех северян — визуальный философский символ-форма национально-региональной идеи.

Лицо «рыбака-витрувианца» не просто лик северянина на переломе культурных эпох, это символ современной России в ее пределе. Это символ скифов, в сознании которых рождается чистая мысль.

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Сердечно поздравляем Анатолия Георгиевича Новикова с 80-летним юбилеем!

Ваши многочисленные научные и публицистические труды являются источником знаний для широкого круга специалистов, философской общественности, студентов в России и за ее пределами. Стиль вашей работы приобщил широкие массы интеллектуалов к насущным вопросам саморазвития этнической культуры и гражданским инициативам. Ваш опыт руководства успешно используются в научной деятельности и организационной практике вузов республики. Вы внесли значительный вклад в формирование якутской философской школы «Циркумполярная цивилизация и современные проблемы северян», насчитывающей более полусотни специалистов — докторов и кандидатов наук.

Ваша деловитость, принципиальность, волевой настрой, осмысленная целеустремленность будут вдохновлять каждого, кто соприкоснулся с вами, способствовать их новым творческим результатам. Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия!