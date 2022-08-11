ОНФ Якутии: Идем в Генпрокуратуру!

Капремонт школ должен быть качественным!

С председателем правительства республики активисты Народного фронта провели осмотр проводимого капитального ремонта двух школ города Якутска. Одной из них была школа №27, которая находится у НФ на контроле. Недочеты буквально видны невооруженным глазом — недоделанные откосы окон, разрушающийся фасад. Заказчику было дано поручение устранить все замечания в короткий срок, до 1 сентября осталось совсем мало времени.

У общественников вызвали вопросы отсылки заказчика на отсутствие финансирования. Для сравнения мы съездили в село Намцы, где был проведен мониторинг капремонта школы №1. В этой школе с общей площадью в 4500 кв. м. проведен действительно капитальный ремонт с заменой вентиляции, кровли, полной заменой систем отопления и водоотведения, обновлением всего фасада и т.д. на сумму чуть больше 50 млн. рублей. Ремонт школы №27 обойдется бюджету в 28,6 миллионов рублей при меньшей площади в 2700 кв.м. При этом мы видим дсп на полу в классах, гипсокартон на стенах, частичная замена кровли, которая не попала в дефектную ведомость и т.д.

Мы направили сметы обеих школ на сравнительный анализ и по его результатам напишем обращение в генеральную прокуратуру РФ. Капитальный ремонт школ должен быть качественным!