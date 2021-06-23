Обсужден ход реализации стратегического проекта главы Якутии

Ход реализации проекта «Мы-будущее России» обсудили сегодня на стратегической сессии с участием представителей министерств и ведомств, учреждений дополнительного образования и общественных организаций республики. Мероприятие прошло на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Якутии.

Отметим, что проект стартовал в 2019-м году на основании указа главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА «О проекте «Мы – будущее России!», в котором приоритетной целью государственной политики республики было обозначено воспитание гражданина Российской Федерации – гармонично развитой и социально ответственной личности, патриота, готового развиваться и работать в интересах своей семьи, общества и страны. Документ определяет основные принципы системы формирования гражданской и культурной идентичности детей и молодежи. Это преемственность исторических традиций, духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, укрепление роли семьи, общества и государства в воспитании гражданина, сочетание традиционной и цифровой среды в развитии личности.

На данный момент проект реализуется по трем основным направлениям: профориентация, цифровой ресурс и патриотическое воспитание.

«Веление времени в том, что министерства, ведомства, муниципалитеты, некоммерческие организации — все должны в соответствии с нравственными целями приложить усилия к воспитанию всесторонне развитого гражданина, руководствуясь не интересами своих ведомств, а глобальными целями, которые ставит сегодня перед нам глава республики Айсен Николаев. Необходимо усилить работу и в плане материализации этих высоких целей. Нашему посылу созвучен Парк будущих поколений, строительством и смысловым содержанием которого сейчас занимается Целевой фонд будущих поколений. Мы видим, что этот объект и в целом деятельность фонда играют ключевую роль в воспитании подрастающих поколений. Мы уверены, что назначение руководителем проекта «Мы – будущее России» генерального директора фонда Владимира Егорова задаст новые стандарты для его эффективной реализации», — сказал куратор проекта, руководитель администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я) Афанасий ВЛАДИМИРОВ.

Владимир ЕГОРОВ рассказал участникам о новой концепции деятельности фонда до 2025 года с целевым видением до 2032 года, где ключевой миссией обозначено формирование духовного, физического, творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи, консолидируя ресурсы бизнеса, государства и общества, во имя обеспечения устойчивого развития республики, страны и мира.

«В своём послании по итогам прошлого года глава республики обозначил фонд координатором экосистемы раннего и всестороннего развития детей. В соответствии с этим мы реализуем проект «Лаборатория детства». Опираясь на научные исследования, разрабатываются проекты, программы и методики для развития детей с раннего возраста. Кроме того, наш якорный проект «Парк будущих поколений» и другие стратегические проекты новой концепции полностью соответствуют новой миссии и, главным образом, сфокусированы на гармоничном развитии подрастающих поколений. Наша первостепенная задача сегодня – это объединение всех участников экосистемы для достижения новых ориентиров проекта, сделать для этого ядерную команду, и, главное, заинтересовать и вовлечь в реализацию самих детей и молодежь», — отметил Владимир Егоров.

По итогам проектной работы участники внесли новые предложения по корректировке паспорта, в том числе отмечена необходимость усиления работы по интеграции цифровых ресурсов, выбору апробационной площадки для внедрения инновационной модели профориентации, усилению работы проектного офиса и обобщению опыта муниципальных образований.