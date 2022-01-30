30.01.2022
10:19
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Коронавирус

О заболевших и выздоровевших — Оперштаб Якутии

На 30.01.2022 г. выявлено 2 623 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 1819 случаев,

— Мегино-Кангаласский район — 234 случая,

— Алданский район — 97 случаев,

— Мирнинский район – 75 случаев,

— Намский район – 66 случаев,

— Таттинский район – 56 случаев,

— Усть-Алданский район– 43 случая,

— Нюрбинский район – 38 случаев,

— Нерюнгринский район – 35 случаев,

— Чурапчинский район – 34 случая,

— Хангаласский район – 30 случаев,

— Усть-Майский район – 22 случая,

— Амгинский, Верхневилюйский районы -по 16 случаев,

— Ленский район – 9 случаев, — Олекминский район – 8 случаев,

— Оймяконский район – 7 случаев, — Томпонский район – 6 случаев,

— Вилюйский район – 4 случая, — Горный, Момский районы — по 3 случая,

— Среднеколымский район – 2 случая.

За сутки в республике госпитализировано 109 человек с COVID-19, накануне — 123.

Днём ранее зафиксировано 2 506 заболевших COVID-19.

За сутки выздоровели 1 107 человек, накануне — 860.

Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь — вакцинацией против коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 572 509 человек (79,8% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 124 617 человек Это 61,0% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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