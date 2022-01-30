О заболевших и выздоровевших — Оперштаб Якутии
На 30.01.2022 г. выявлено 2 623 новых случая коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 1819 случаев,
— Мегино-Кангаласский район — 234 случая,
— Алданский район — 97 случаев,
— Мирнинский район – 75 случаев,
— Намский район – 66 случаев,
— Таттинский район – 56 случаев,
— Усть-Алданский район– 43 случая,
— Нюрбинский район – 38 случаев,
— Нерюнгринский район – 35 случаев,
— Чурапчинский район – 34 случая,
— Хангаласский район – 30 случаев,
— Усть-Майский район – 22 случая,
— Амгинский, Верхневилюйский районы -по 16 случаев,
— Ленский район – 9 случаев, — Олекминский район – 8 случаев,
— Оймяконский район – 7 случаев, — Томпонский район – 6 случаев,
— Вилюйский район – 4 случая, — Горный, Момский районы — по 3 случая,
— Среднеколымский район – 2 случая.
За сутки в республике госпитализировано 109 человек с COVID-19, накануне — 123.
Днём ранее зафиксировано 2 506 заболевших COVID-19.
За сутки выздоровели 1 107 человек, накануне — 860.
Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь — вакцинацией против коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 572 509 человек (79,8% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 124 617 человек Это 61,0% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
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