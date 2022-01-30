О заболевших и выздоровевших — Оперштаб Якутии

На 30.01.2022 г. выявлено 2 623 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 1819 случаев, — Мегино-Кангаласский район — 234 случая, — Алданский район — 97 случаев, — Мирнинский район – 75 случаев, — Намский район – 66 случаев, — Таттинский район – 56 случаев, — Усть-Алданский район– 43 случая, — Нюрбинский район – 38 случаев, — Нерюнгринский район – 35 случаев, — Чурапчинский район – 34 случая, — Хангаласский район – 30 случаев, — Усть-Майский район – 22 случая, — Амгинский, Верхневилюйский районы -по 16 случаев, — Ленский район – 9 случаев, — Олекминский район – 8 случаев, — Оймяконский район – 7 случаев, — Томпонский район – 6 случаев, — Вилюйский район – 4 случая, — Горный, Момский районы — по 3 случая, — Среднеколымский район – 2 случая. За сутки в республике госпитализировано 109 человек с COVID-19, накануне — 123. Днём ранее зафиксировано 2 506 заболевших COVID-19. За сутки выздоровели 1 107 человек, накануне — 860. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь — вакцинацией против коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 572 509 человек (79,8% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 124 617 человек Это 61,0% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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