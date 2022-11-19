19.11.2022
15:32
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Якутия

Молодой поэт из Верхоянска погиб на спецоперации…

На Украине погиб участник специальной военной операции из якутского города Верхоянска молодой поэт Василий Рожин.  Об этом редакции SakhaNews сообщили его коллеги.

«Вася был открытием весеннего республиканского совещания молодых писателей, его стихи были рекомендованы к изданию отдельной книгой», — сказали в сообществе литераторов.

 Про поэзию

Василий Рожин

Вырываю я из сердца
Душу бренную свою.
Зажимаю рану крепко,
Хоть без сил уже стою.

Изнывая строки льются
Каждый вечер по листам.
Жизнь моя, в тебя влюбился!
Но прощаюсь каждый раз.

От чего стихи кровавы,
И холодные, как дождь?
Потому что в них оставил
Горький, жуткий опыт свой.

Суждено ли стать поэтом
Не сойдя еще с ума?
И пожалуй, нет ответа,
Если я безумным стал.

Полностью на SakhaNews

Фото: SakhaNews
Источник: SakhaNews

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