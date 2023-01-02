Много снега: Не выйти из дома — это Якутия, детка

Снегом завалило входную дверь! В Анабарском районе дома и улицы практически полностью замело снегом.

Местные жители делятся друг с другом фотографиями, на котором показывают, как некоторые дома накрыло снегом практически до уровня крыши, из-за образовавшегося сугроба дома стали напоминать норы, людям трудно выходить на улицу. Вместо отдыха, местным придётся расчищать снег, наводить порядок.

Из-за неблагоприятных погодных условий 31 декабря в некоторых районах Саскылаха отключалось электричество. Также были отменены культурные мероприятия, дорогу в сторону аэропорта полностью замело снегом, дорога перекрыта.

В настоящее время в Саскылахе и Юрюнг — Хае погода стихла, скорость ветра достигает в среднем 17 метров в секунду. Улучшение погоды ожидается в понедельник, 2 января.