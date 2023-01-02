02.01.2023
10:14
192

Якутия

Много снега: Не выйти из дома — это Якутия, детка

Снегом завалило входную дверь! В Анабарском районе дома и улицы практически полностью замело снегом.

Местные жители делятся друг с другом фотографиями, на котором показывают, как некоторые дома накрыло снегом практически до уровня крыши, из-за образовавшегося сугроба дома стали напоминать норы, людям трудно выходить на улицу. Вместо отдыха, местным придётся расчищать снег, наводить порядок.

Из-за неблагоприятных погодных условий 31 декабря в некоторых районах Саскылаха отключалось электричество. Также были отменены культурные мероприятия, дорогу в сторону аэропорта полностью замело снегом, дорога перекрыта.

В настоящее время в Саскылахе и Юрюнг — Хае погода стихла, скорость ветра достигает в среднем 17 метров в секунду. Улучшение погоды ожидается в понедельник, 2 января.

Фото: https://t.me/anabarskiogni
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх