Министр финансов РФ поддержал предложение главы Якутии

Объёмы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности для регионов Дальнего Востока на 2023 год должны быть сохранены на уровне 2022 года. Об этом глава Якутии Айсен Николаев заявил сегодня, 3 октября, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Инициативу Главы Республики поддержал министр финансов.

Сегодня сенаторы и руководители регионов рассмотрели проект федерального бюджета на ближайшие три года.

«В этом году Минфин вносит достаточно серьёзные изменения в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов. Связаны они с расчётом индекса бюджетных расходов, изменениями коэффициента дифференциации заработной платы. При этом субъекты Дальнего Востока могут потерять значительные суммы. Учитывая непростую экономическую ситуацию, волатильность поступления налогов от крупнейших налогоплательщиков, мы просим не допускать несбалансированности бюджетов субъектов Дальнего Востока в следующем году и сохранить объёмы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на уровне не ниже 2022 года», – сказал он.

Предложение Айсена Николаева поддержал министр финансов РФ Антон Силуанов. «Так и сделаем. Даже если будет меняться методика, если по дальневосточникам будет минус, сохраним на уровне текущего года», – ответил он.

Говоря о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, Силуанов отметил, что ключевыми приоритетами при его формировании стали финансовое обеспечение социальных обязательств, технологическое развитие и расширение инфраструктуры, обеспечение безопасности страны и боеготовности вооруженных сил, межбюджетное регулирование и интеграция новых регионов.

По его словам, проект бюджета был составлен с учётом макроэкономического прогноза, который учитывает постепенное восстановление экономики и выход на устойчивые положительные темпы роста уже в 2024 году.