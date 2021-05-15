МЧС Якутии сообщил об угрозе подтопления в 2 улусах

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит 2мя участками на территории Ленского, Олекминского и Хангаласского районов. Нижняя кромка основного ледохода наблюдается у н.п. Турукта уровень воды ниже рейки, а верхняя кромка у н.п. Ленск уровень воды составляет 797 см при критическом 1410 см. Протяженность ледохода составляет 100 км. За сутки ледоход продвинулся на 100 км.

Нижняя кромка второго участка ледохода на реке Лена наблюдается у н.п. Исить, уровень воды составляет 1405 см при критическом 1992 см, а верхняя кромка 2го участка ледохода наблюдается у н.п. Хоринцы уровень воды упал до 400 см за сутки, у г. Олекминск уровень воды составляет 583 см, при критическом в 1350 см. Протяженность ледохода составляет 235 км. 16-18 мая ожидается вскрытие реки на участке на участке г. Покровск — г. Якутск. Ледоход на реке Лена в устьевой части р. Алдан будет проходить 19-21 мая т.г.

Река Амга вышла в устье, а на реке Алдан, ледоход проходит по территории Усть — Майского и Усть-Алданского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается н.п. Чериктей, уровень воды ниже рейки при критической отметке временного гидропоста 1062 см, а верхняя кромка находится у н.п. Белькачи уровень воды составляет 1613 см, при критическом 2130 см. Протяженность ледохода составляет 1024 км. Ожидаемая дата выхода волны вскрытия с р. Алдан на р. Лена – 17-19 мая.

На реке Вилюй ледоход проходит по территории Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов. Нижняя кромка располагается у г. Вилюйск, уровень воды составляет 618 см при критическом 1050 см, а верхняя кромка в 20 км ниже г. Нюрба, уровень воды составляет 629 см, при критическом 1330 см. Протяженность ледохода составляет 218 км. 18-20 мая ожидается выход волны вскрытия с р. Вилюй на р. Лена.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит на территории Магаданской области. У н.п. Зырянка уровень воды составляет 429 см при критическом 850 см, наблюдаются подвижки льда и разводья. У г. Среднеколымск уровень воды составляет 352 см, при критическом 1200 см. Вскрытие реки на участке Зырянка — Среднеколымск ожидается 17-21 мая.

На реке Яна на участке Верхоянск – Сайды в пределах Верхоянского района наблюдаются закраины и вода на льду. 18-21 мая ожидается вскрытие реки в Верхоянском районе.

На реке Индигирка в верховьях наблюдаются закраины, вода течет поверх льда, суточный подъем составляет 20-30 см. 16-17 мая ожидается подвижка льда в верхнем течении реки.

«При наихудшем сценарии, в случае образования заторных явлений в устьевой части реки Алдан, подпора воды с реки Лена, существует вероятность подтопления пойменных частей населенных пунктов Кыллай, Чериктей, Дыгдал Усть – Алданского района и Арбын Намского района», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).