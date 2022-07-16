Лучшие молодые модельеры Якутии

Модельеры из разных районов Якутии представили свои работы на молодёжном фестивале «Табыс», который проходит в эти дни в Вилюйске. По итогам финального показа жюри определило победителей конкурса «Көмүс сүүтүк», сообщает ЯСИА. На протяжении нескольких дней модельеры из 10 районов, города Якутска и трех организаций мастерили тканевые шедевры. И сегодня в финале представили свои наряды в двух этапах.

Сперва модели показали наряды, стилизованные под «этно-микс». Каждый конкурсант представил одну авторскую работу по мотивам одежды народов разных стран, а также современную интерпретацию национальной одежды. Второй этап конкурса шитье стилизованного жилета – кэһиэччик, который шили в течение двух дней. В связи с Годом Матери в республике конкурсанты подарят свои изделия многодетным матерям Вилюйского района. Победителями по итогам всех этапов стали Евсей Иванов из Якутска и Ирина Афанасьевна, представляющая Молодёжный совет Вилюйского района. Второе место: Анастасия Типанова Вилюйский и Мария Иванова СВФУ. Третье место: Маргарита Бродникова Таттинский и Дмитрий Зыков Российские студенческие отряды.

Как признался талантливый молодой дизайнер, эксперт муниципального этапа Worldskills Евсей Иванов, это его первый опыт участия в таком конкурсе и вовсе не ожидал, что станет победителем. К слову, он является обладателем гранта Росмолодежи в рамках первого республиканского фестиваля Muus uSTAR. Средства он направил на создание своей коллекции, которую посвятил столетию республики. Один из 10 нарядов — образ якутского алмаза Евсей представил на фестивале Табыс.

Культурно-образовательный фестиваль молодежи «Табыс» проходит впервые после двухлетнего перерыва в Вилюйске. Мероприятие посвящено 100-летию образования ЯАССР, Году Матери в Республике Саха (Якутия) и Году культурного наследия народов России в Российской Федерации.